Além de Tata Werneck, Jonathan Azevedo é afastado de gravações de 'Terra e Paixão'

Par romântico de Tata Werneck em novela, Jonathan Azevedo testa positivo para covid; atriz está internada por precaução

Além de Tata Werneck, o ator Jonathan Azevedo também está afastado das gravações da novela das nove, Terra e Paixão. Após a atriz se internar por testar positivo para a covid-19, o par romântico dela na trama também descobriu que está com a doença.

Por precaução, ele está isolado em casa com os sintomas de resfriado, como já havia dito: "Estou com o corpo meio amuado, deve ser a academia porque parei de malhar três dias e voltei agora. Papai tá dodói! Meu corpo todo dolorido, estou sem energia". Já a companheira de cena, a esposa de Rafa Vitti preferiu ficar hospitalizada por precaução. Ela revelou o motivo de ter preferido um atendimento médico mais de perto.

"Eu tive uma crise de ansiedade que me levou a ter sintomas leves", contou ela ao Fofocalizando. A informação foi revelada ao vivo durante o programa exibido nesta quarta-feira, 30. Por conta do estado psicológico, Tata Werneck optou pela internação.

No início da semana, a artista fez um festão para comemorar seus 40 anos. Ela dividiu em suas redes sociais detalhes da celebração que contou com apresentações marcantes e a presença de muitas celebridades como Duda Beat, Bruna Marquezine, Boninho, Fátima Bernardes, Marcos Veras e Fabiana Karla.

Durante a comemoração, a estrela se emocionou ao dividir um vídeo do ponto alto da festa: a comediante subiu ao palco ao lado de sua filha, que é fruto da relação com Rafa Vitti, e soltou a voz com um dos maiores ídolos de sua infância, a cantora Sandy, que preparou uma apresentação exclusiva para a humorista.

TATA WERNECK GANHA PRESENTE LUXUOSO DE ATOR

Tata Werneckcontou que ganhou um presente luxuoso de aniversário de Rainer Cadete. Os dois ficaram muito amigos durante as gravações da novela Terra e Paixão, da TV Globo, em que interpretam os personagens Anely e Luigi.

A atriz e apresentadora, casada com Rafael Vitti, mostrou que Cadete não economizou e mandou entregar no camarim da artista uma mala de couro da marca Prada, que custa R$ 37 mil.

Nos Stories do Instagram, Werneck mostrou a mala e falou sobre o presente caríssimo. "Amanhã é p meu aniversário, e não costumo ganhar muitos presentes. Eu amo muito dar presente. Presente pra mim é estar com as pessoas que eu amo, estar junto dos meus amigos. Poderiam me dar um presente? Poderiam", brincou no começo do vídeo.