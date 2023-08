Tata Werneck rebate críticas após festão de 40 anos: 'Gente invejosa'

A atriz e comediante Tata Werneck, aproveitou seu aniversário em noitada especial com show de Sandy

Tata Werneck rebateu nesta segunda-feira, 28, as críticas feitas ao seu aniversário. A atriz celebrou os 40 anos em grande estilo na noite do último domingo, 27, com uma festa cheia de convidados famosos. Ao se deparar com os comentários criticando o evento, a mãe de Clara Maria, fez questão de responder as mensagens diretamente aos internautas que a criticaram.

A atriz respondeu dois comentários antes de desabafar. "Tata toda corcunda", escreveu uma, tendo a resposta de Tata: "Vestido estava largo em cima. Fiquei segurando com as costelas". Outra escreveu: "Tata dançando parece uma velha". A atriz respondeu: "Você mesmo parada parece. Tem que arrumar uma festa pra você ir, senhora. Tá muito sem ter o que fazer".

"Gente quanta gente invejosa por aqui. Mal amados. Eu comemoro com meus amigos, minha filha, meu marido, numa festa linda e vem falar mal de vestido e que eu estou corcunda (porque meu vestido acabou ficando largo e fiquei insegura). Vão a merda bando de recalcados", desabafou por fim.

A atriz e humorista dividiu em suas redes sociais detalhes da celebração que contou com apresentações marcantes e a presença de muitas celebridades como Duda Beat, Bruna Marquezine, Boninho, Fátima Bernardes, Marcos Veras e Fabiana Karla.

Na primeira publicação, Tata se emocionou ao dividir um vídeo do ponto alto da festa: a comediante subiu ao palco ao lado de sua filha, que é fruto da relação com Rafa Vitti, e soltou a voz com um dos maiores ídolos de sua infância, a cantora Sandy, que preparou uma apresentação exclusiva para a humorista.

“Sandy você fez do meu dia um momento inesquecível! Você faz adulto chorar como ninguém, te amo muito!” Tatá agradeceu a cantora e também exaltou outras apresentações da festa, que contou com shows de Buchecha e do grupo É o Tchan: “Vocês são incríveis demais! Abrilhantaram a festa! Encheram meus amigos de alegria”, ela se derreteu.

Tata Werneck está sendo investigada?

Recentemente, Cauã Reymond e Tata Werneck foram convocados para prestar esclarecimentos após fazerem propaganda para uma das empresas que é investigada. Mas os atores conseguiram na Justiça o direito de não comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga esquemas de pirâmides financeiras envolvendo atividades ilegais.