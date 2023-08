Tata Werneck celebra 40 anos com festão ao lado da família e amigos: “Inesquecível”

Atriz e humorista Tata Werneck comemora aniversário em noitada especial com show de Sandy e clima de romance com Rafa Vitti

Tata Werneck reuniu familiares e amigos em um festão para lá de especial no último fim de semana para comemorar a chegada de seus 40 anos! Através das redes sociais, a atriz e humorista dividiu detalhes da celebração memorável que contou com apresentações marcantes e a presença de muitas celebridades.

Na primeira publicação, Tata se emocionou ao dividir um vídeo do ponto alto da festa: a comediante subiu ao palco ao lado de sua filha, Clara Maria, que está com três aninhos e é fruto da relação com Rafa Vitti, e soltou a voz com um dos maiores ídolos de sua infância, a cantora Sandy, que preparou uma apresentação exclusiva para a humorista.

“Sandy você fez do meu dia um momento inesquecível! Você faz adulto chorar como ninguém, te amo muito!” Tatá agradeceu a cantora e também exaltou outras apresentações da festa, que contou com shows de Buchecha e do grupo É o Tchan: “Vocês são incríveis demais! Abrilhantaram a festa! Encheram meus amigos de alegria”, ela se derreteu.

Na sequência, Tata abriu um novo álbum de fotos para agradecer a presença de amigos especiais como Duda Beat, Bruna Marquezine, Boninho, Fátima Bernardes, Marcos Veras e Fabiana Karla. Nos registros, a humorista aparece se divertindo ao máximo e esbanjando beleza com o look eleito para a ocasião, um vestido azul repleto de recortes ousados.

Por fim, Tata também dividiu alguns registros especiais em que aparece em clima de romance ao lado do maridão, com quem está contracenando na novela da Globo ‘Terra e Paixão’. Além disso, a atriz exibiu momentos adoráveis com a filha. Durante o festão, a pequena aproveitou ao máximo, dançando e cantando com os pais.

