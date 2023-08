Convocados para CPI, Cauã Reymond e Tata Werneck são liberados pelo STF

Cauã Reymond e Tata Werneck são liberados pelo STF; decisão nesta terça-feira (15) foi realizada por André Mendonça

Os atores Cauã Reymond e Tata Werneck conseguiram na Justiça o direito de não comparecem à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga esquemas de pirâmides financeiras envolvendo criptomoedas, atividade que é ilegal.

Os dois foram convocados para prestar esclarecimentos após fazerem propaganda para uma das empresas que é investigada. Só que o Superior Tribunal Federal concedeu habeas corpus aos dois, já que reconheceu que eles não são responsáveis pelos negócios.

A decisão foi do ministro André Mendonça e garante também o direito ao silêncio. "Concedo a ordem de habeas corpus, para afastar a compulsoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, à Câmara dos Deputados, perante a citada Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para ser ouvido na condição de investigado", escreveu em sua decisão. Os detalhes foram publicados pelo jornalista Leo Dias.

Até o momento, nem Tata Werneck e nem Cauã Reymond prestaram esclarecimentos aos fãs sobre o tema. Ambos não devem comparecer ao depoimento, já que foram liberados pela Justiça.

RAFA VITTI HOMENAGEOU TATÁ

Nesta sexta-feira, 11, Tata Werneck, que vive a personagem Anely na novela Terra e Paixão, está completando mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial do maridão, o ator Rafael Vitti. Ele usou as redes sociais para se declarar para a amada.

"30 anos com carinha de 25. Te amo, meu amor da minha vida. Feliz aniversário!!! Que possamos viver muitos e muitos anos de alegrias e vitórias juntos. Desejo tudo que há de melhor nesse mundo pra tu , minha gatona. Não fica bolada com as imagens que eu escolhi pra esse post, porque quem ama posta e é isso que importa", disse Vitti na legenda da publicação.



Até o momento, as equipes de Tatá e Cauã não retornaram ao contato do portal LeoDias.