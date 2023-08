Tata Werneck ganha declaração do marido, Rafael Vitti: ''Carinha de 25''

Atriz Tata Werneck está comemorando 40 anos nesta sexta-feira, 11, e recebe uma linda homenagem de Rafael Vitti, com quem tem Clara Maria

Nesta sexta-feira, 11, Tata Werneck, que vive a personagem Anely na novela Terra e Paixão, está completando mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial do maridão, o ator Rafael Vitti!

Em sua conta no Instagram, o artista publicou uma sequência de registros antigos e divertidos ao lado da esposa, com quem está há 6 anos e tem a pequena Clara Maria, de 3 anos, e se declarou no aniversário de 40 anos da humorista.

"30 anos com carinha de 25. Te amo, meu amor da minha vida. Feliz aniversário!!! Que possamos viver muitos e muitos anos de alegrias e vitórias juntos. Desejo tudo que há de melhor nesse mundo pra tu , minha gatona. Não fica bolada com as imagens que eu escolhi pra esse post, porque quem ama posta e é isso que importa", disse Vitti na legenda da publicação.

Nos comentários, esbanjando seu bom humor, Tata brincou: "Te amo, amor. Muito feliz que ganhei um presente lindo e não um coração de flores escrito "pai" como em 2019".

Vale lembrar que Rafael Vitti também entrou para o elenco da novela das nove da TV Globo com o personagem Hélio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vitti (@rafaavitti)

Tata Werneck fica impressionada ao ganhar presente luxuoso de Rainer Cadete

Tata Werneck usou as redes sociais na quinta-feira, 10, para contar aos seguidores que ganhou um presente luxuoso de aniversário de Rainer Cadete. Os dois ficaram muito amigos durante as gravações da novela Terra e Paixão, da TV Globo, em que interpretam os personagens Anely e Luigi.

A atriz e apresentadora completa 40 anos nesta sexta-feira, 11, e para deixar esse dia especial, Cadete não economizou e mandou entregar no camarim da artista uma mala de couro da marca Prada, que custa R$ 37 mil.

Nos Stories do Instagram, Werneck mostrou a mala e falou sobre o presente caríssimo. "Amanhã é o meu aniversário, e não costumo ganhar muitos presentes. Eu amo muito dar presente. Presente pra mim é estar com as pessoas que eu amo, estar junto dos meus amigos. Poderiam me dar um presente? Poderiam", brincou no começo do vídeo.