Tata Werneck fica impressionada ao ganhar presente luxuoso de Rainer Cadete

A atriz Tata Werneck fará aniversário nesta sexta-feira, 11, e ganhou do ator Rainer Cadete um presente que custa R$ 37 mil

Tata Werneckusou as redes sociais nesta quinta-feira, 10, para contar aos seguidores que ganhou um presente luxuoso de aniversário de Rainer Cadete. Os dois ficaram muito amigos durante as gravações da novela Terra e Paixão, da TV Globo, em que interpretam os personagens Anely e Luigi.

A atriz e apresentadora, casada com Rafael Vitti, completará 40 anos nesta sexta-feira, 11, e para deixar esse dia especial, Cadete não economizou e mandou entregar no camarim da artista uma mala de couro da marca Prada, que custa R$ 37 mil.

Nos Stories do Instagram, Werneck mostrou a mala e falou sobre o presente caríssimo. "Amanhã é p meu aniversário, e não costumo ganhar muitos presentes. Eu amo muito dar presente. Presente pra mim é estar com as pessoas que eu amo, estar junto dos meus amigos. Poderiam me dar um presente? Poderiam", brincou no começo do vídeo.

Em seguida, ela rasgou elogios para Rainer. "Mas eu tenho um grande amigo que eu fiz nessa novela, que é o Rainer. Eu nem sei o que dizer. A gente é muito feliz junto. Ele é um parceiro que vai ser meu amigo pra sempre. A gente se ama muito. Mas não bastasse isso, olha o que ele me deu de presente", falou ela, mostrando a mala. "Olha isso, gente. Uma mala linda, maravilhosa, que eu sinceramente não tenho muita força pra segurar."

Ao ver o presente luxuoso, Werneck brincou. "Eu fiquei emocionada porque eu não sei como ele vai pagar. Mas eu fiquei muito emocionada. Então, meu amigo, eu quero dizer publicamente que eu te amo muito e mesmo que você fizesse assim [mostrou o dedo do meio] 'parabéns, sua p***, eu já ia amar e você economizaria um dinheiro. Mas muito obrigada, meu amor, você é um parceiro que é um sonho. Eu fico honrada de estar com você. Te amo muito", finalizou.

Confira o presente:

