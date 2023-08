Rafael Vitti rebate rumores de crise no casamento com Tata Werneck: 'Não me irrito'

Rafael Vitti revela como se sente ao ser alvo de comentários sobre suposta crise no casamento com Tata Werneck

O ator Rafael Vitti abriu o jogo sobre o que acha dos boatos envolvendo suposta crise em seu casamento com Tata Werneck. Ele contou que não se importa com os rumores porque sabe o que é real em seu relacionamento com a esposa.

“Juro que não me irrito. Não dou essa importância toda, sabe? Sei que é um universo que não é a vida real. A vida real somos eu e ela em casa. Eu realmente acho que a época em que mais me afetei foi no início da carreira, quando eu não tinha ideia de como as coisas eram. Fiz todo um trabalho natural ao longo da minha jornada como ator que me permite não me afetar com essas pequenas coisas, que não bobagenzinhas. Sou de boa em relação a isso. Dou mais atenção a coisas importantes: minha filha, minha família, meu trabalho e meu bem-estar”, disse ela ao Jornal O Globo.

Além disso, Vitti comentou sobre a oportunidade de atuar na mesma novela que Tata. Ele vai entrar em Terra e Paixão como o personagem Hélio, e ela interpreta a personagem Anely. Então, ele contou sobre a alegria de trabalhar no mesmo projeto que a amada. “A gente ficou feliz. É divertido estarmos juntos numa circunstância em que nunca estivemos. O máximo que a gente fez foi a vinheta de fim de ano da Globo. Não estamos no mesmíssimo núcleo, mas vai ter uma ceninha, bem tranquilinha, em que os personagens se encontram. Vai ser engraçado. Estou ansioso”, afirmou.

Trama do personagem de Rafael Vitti em Terra e Paixão

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, o público vai conferir a chegada de mais um personagem! O novo integrante do elenco é o ator Rafael Vitti, que vai interpretar Hélio, um rapaz que vai se interessar por uma personagem que é casada.

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Hélio é um engenheiro que chega para trabalhar na cooperativa. Lá, ele vai conhecer Petra (Débora Ozório) e vai se interessar pela filha de Antônio (Tony Ramos). Os dois vão ficar mexidos com o encontro deles.

Vale lembrar que Petra é casada com Luigi (Rainer Cadete), que vive um affair com Anely (Tata Werneck). Com a chegada de Rafael Vitti no núcleo da novela, os fãs aguardam pela possibilidade do ator atuar pela primeira vez com a sua esposa, já que Rafael é casado na vida real com a atriz Tata Werneck.