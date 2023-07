Terra e Paixão: Personagem de Rafael Vitti entra na trama e fica encantado por uma personagem

Saiba qual será a história para a chegada de Hélio, interpretado por Rafael Vitti, na novela Terra e Paixão

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, o público vai conferir a chegada de mais um personagem! O novo integrante do elenco é o ator Rafael Vitti, que vai interpretar Hélio, um rapaz que vai se interessar por uma personagem que é casada.

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, Hélio é um engenheiro que chega para trabalhar na cooperativa. Lá, ele vai conhecer Petra (Débora Ozório) e vai se interessar pela filha de Antônio (Tony Ramos). Os dois vão ficar mexidos com o encontro deles.

Vale lembrar que Petra é casada com Luigi (Rainer Cadete), que vive um affair com Anely (Tata Werneck). Com a chegada de Rafael Vitti no núcleo da novela, os fãs aguardam pela possibilidade do ator atuar pela primeira vez com a sua esposa, já que Rafael é casado na vida real com a atriz Tata Werneck.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão no período de 25 a 29 de julho:

Capítulo 68 - terça-feira, 25 de julho

Irene se desculpa com Antônio e pede ao marido que não a impeça de se vingar de Aline. Petra revela a Irene que sente ciúmes de Luigi com Anely. Rodrigo avisa a Caio que contratou um escritório de investigação em São Paulo para saber se Agatha está viva. Gentil conta a Miro que pretende camuflar drogas no carregamento do caminhão de Antônio, para depois fazer uma denúncia. Os funcionários do bar de Cândida entram em pânico quando Nice, a nova herdeira do local, decide impor novas regras no estabelecimento. Gentil denuncia Antônio. Ayres prende Antônio por tráfico de drogas.

Capítulo 69 - quarta-feira, 26 de julho

Aline comemora a vingança armada por Gentil contra Antônio. Antônio fica furioso quando Silvério diz que não pode tirá-lo da cadeia. Irene decide ficar na prisão com Antônio. Nice ameaça demitir Luana se ela não aceitar as mudanças. Petra conta a Ademir que Antônio foi preso. Aline confronta Antônio na cadeia. Irene promete ajudar Antônio a acabar com Aline. Caio fica decepcionado com Aline. Ayres avisa a Caio que tráfico de drogas é crime inafiançável e que Antônio será conduzido para um presídio do estado. Luigi tem acesso à lista de políticos que Irene mandou para Petra. Ayres avisa a Antônio que recebeu uma ordem para soltá-lo.

Capítulo 70 - quinta-feira, 27 de julho

Antônio diz a Caio que o filho o decepcionou por não ter impedido sua prisão. Aline pensa em Caio. Antônio diz a Irene que não tem confiança total em Luigi. Antônio demonstra gratidão a Irene por tê-lo ajudado a sair da cadeia. Caio e Aline ficam juntos. Vinícius avisa a Antônio que encontrou pedras valiosas nas terras de Aline. Antônio promete dar dinheiro a Vinícius em troca de seu silêncio. Marino informa a Antônio que foi Gentil quem o denunciou. Antônio ameaça Gentil. Antônio manda Ramiro passar um serviço para Sidney. Menah não aparece em casa e deixa Gentil e Jonatas preocupados. Anely diz a Lucinda que está apaixonada por Luigi. Jonatas chama Antônio de assassino e pergunta a ele pelo paradeiro de Menah.

Capítulo 71 - sexta-feira, 28 de julho

Angelina surge na sala da fazenda com Menah. Ela conta a Jonatas que conseguiu fugir do ataque de um peão. Jonatas fala para Gentil não provocar mais Antônio. Graça e Caio marcam o casamento. Antônio reage quando Caio lhe diz que Agatha pode estar viva. Kelvin divulga pela cidade que haverá um show no bar. Irene sofre ao pensar que seu casamento com Antônio pode não ser válido. Aline e Caio se encontram durante o show do bar.

Capítulo 72 - sábado, 29 de julho

Jussara aconselha Jonatas a deixar Menah ser feliz. Gentil faz Jonatas prometer que lutará pelo amor de Aline. Irene sugere que Nice pode estar dando mais um golpe ao dizer que é herdeira de Cândida. Irene oferece dinheiro para Nice sumir com Agatha, caso a ex-mulher do marido reapareça. Nina e Jonatas terminam o namoro. Ramiro conta a Kelvin que viu Irene conversando com Nice. Antônio proíbe Irene de ver Nice. Anely resolve se afastar de Luigi. Jonatas e Caio se enfrentam por causa de Aline.