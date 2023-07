Rafael Vitti chama atenção com selfie no espelho em bastidores da Globo

Em breve na novela das nove, 'Terra e Paixão', ator Rafael Vitti vira assunto na web após registro em frente ao espelho

O ator Rafael Vitti surpreendeu seus seguidores na noite de sexta-feira, 28, ao publicar um registro em seu camarim nos Estúdios Globo. Prestes a estrear na novela das nove, Terra e Paixão, ele roubou a cena.

Na trama que conta com sua esposa, Tata Werneck, no elenco como Anely, o famoso dará vida a Hélio, um engenheiro que chega para trabalhar na cooperativa e vai acabar se interessando pela personagem de Débora Ozório.

"Aos poucos me ambientando nesse universo incrível de Terra e Paixão, e a cada dia descobrindo um pouquinho mais sobre esse cara que também é uma novidade pra mim. Fazendo tudo com muito carinho pra vocês. Obrigado @walcyrcarrasco e @luizhrios pela confiança. Em breve teremos Hélio na novela", disse Vitti ao legendar a publicação.

Mas o que chamou atenção foi o "volume" nas calças do ator, que virou assunto entre os fãs nos comentários do post. "Tô te vendo escondida na calça, Tata", brincou Hugo Gloss. A humorista respondeu: "Hahahaha sim. Tava me balançando na rede". "E essa lanterna no bolso?", "Vai viajar pra onde?", "De malas prontas", "Arruma a mala aí", ""Esperando o comentário de Tata", ironizaram os seguidores.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Vitti (@rafaavitti)

Filha de Tata Werneck e Rafael Vitti rouba a cena em vídeo de peruca

O dom é de família! A humorista Tata Werneck encheu seu feed de amor ao compartilhar um vídeo divertido da filha, Clara Maria, fruto de seu casamento com o ator Rafael Vitti.

No registro, publicado no Instagram, a garotinha de apenas 3 anos esbanjou fofura ao surgir de peruca, e os fãs, claro, logo a compararam com a mãe. Gravado pela atriz, que está no ar como Anely de Terra e Paixão, a pequena aparece pulando na cama e faz pose a pedido da mãe.

Ao legendar a publicação, Tata se derreteu pela herdeira: "Minha careteira preferida. Você é o grande amor da minha vida. Meu maior presente de Deus. Te amo. Quero fazer caretas no mundo com você".