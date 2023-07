Igual! De peruca, filha de Tata Werneck e Rafael Vitti diverte em vídeo: ''O clone''

Herdou o dom dos pais! Humorista Tata Werneck encanta os seguidores ao publicar vídeo da filha, Clara Maria, de peruca

O dom é de família! A humorista Tata Werneck encheu seu feed de amor ao compartilhar um vídeo divertido da filha, Clara Maria, fruto de seu casamento com o ator Rafael Vitti.

No registro, publicado no Instagram, a garotinha de apenas 3 anos esbanjou fofura ao surgir de peruca, e os fãs, claro, logo a compararam com a mãe. Gravado pela atriz, que está no ar como Anely de Terra e Paixão, a pequena aparece pulando na cama e faz pose a pedido da mãe.

Ao legendar a publicação, Tata se derreteu pela herdeira: "Minha careteira preferida. Você é o grande amor da minha vida. Meu maior presente de Deus. Te amo. Quero fazer caretas no mundo com você".

Os seguidores destacaram a semelhança da pequena com a mãe. "É o clone da mãe. Que coisa mais gostosaaaa e inteligente", "Socorro, tá a sua cópia", "Mesma cara, gente!", "Lindinha demais. Daqui a pouco tá imitando seus personagens da MTV e passando trote", "gora tá do mesmo tamanho e com o cabelo igual, podem ser confundidas facilmente kkkkkkk lindas",

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck)

Tata Werneck dispara contra hater que criticou sua maternidade

Recentemente, a atriz e comediante Tatá Werneck deixou a raiva tomar conta ao responder um comentário infeliz. Em suas redes sociais, uma internauta insinuou que o ator Rafael Vitti, marido da apresentadora, estaria suprindo uma possível ausência da humorista, que explodiu ao comentar a crítica infeliz.

Recentemente, Rafael foi flagrado chegando com a filha, Clara Maria, de apenas três anos de idade, em um aeroporto. Foi aí que uma internauta achou certo questionar o papel de mãe feito pela humorista na criação da criança. Porém, não imaginava que tomaria uma invertida de Tatá Werneck.

“Ele é a mãe da relação”, ironizou a internauta, que ainda arrecadou algumas curtidas com a fala em tom machista. “Menina, você é idiota? Como uma mulher pronuncia algo desse tipo em 2023? Quer lutar contra você mesma? Eu tô trabalhando, ca*****! Isso não me faz menos mãe”, disparou a comediante