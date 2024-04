Solteira, Mariana Goldfarb troca beijos com ator global

Vai dar namoro? Meses após fim do casamento com Cauã Reymond, Mariana Goldfarb troca beijos com ator que estava na companhia de Wagner Moura

Após um ano do anúncio público do fim de seu casamento com Cauã Reymond, Mariana Goldfarb foi vista trocando beijos com um ator na última terça-feira, 23. As informações do ocorrido foram dadas pelo Jornal Extra.

Segundo o veículo a moça teria beijado Humberto Carrão, que estava na companhia de Wagner Moura no local. Eles foram flagrados em uma roda de samba no Rio de Janeiro, Centro, promovida pelo bar Labuta.

Conforme divulgado pelo site, os dois não chegaram juntos ao lugar e o flerte aconteceu durante a festa. As carícias foram trocadas em um cantinho do bar e não se sabe se o affair se iniciou ali ou já havia algo acontecendo antes.

Contudo, naquela noite, Humberto Carrão se mostrou comprometido ao negar ficar com uma moça. "Nossa, Carrão, fica comigo?", pediu uma mulher ao vê-lo passar por ela na roda. "Não posso, estou enrolado com a Mariana", respondeu o ator.

É bom lembrar que o casamento do ator Cauã Reymond e da nutricionista Mariana Goldfarb chegou ao fim publicamento em 19 de abril do ano passado. Os dois estavam juntos desde 2016 e se casaram uma cerimônia intimista em abril de 2019 no interior de Minas Gerais.

Mariana Goldfarb faz revelações sobre divórcio

A nutricionista Mariana Goldfarb voltou a fazer um desabafo sobre relacionamentos e autoconhecimento. Em seus stories na rede social, a ex-esposa de Cauã Reymond então revelou que já se sentiu um "chaveiro" e refletiu ao completar um ano de divórcio.

A influenciadora comentou que demorou um tempo para compreender suas vontades e quem realmente gostaria de ser. "Eu achava que virar mulher era aos 30 já ter casado, já estar com dois filhos, ser uma boa dona de casa, bonita, ter um emprego meio expediente, esperar o meu marido chegar para servir o jantar e fazer o dever de casa com as crianças. E, assim, ter um emprego só para sentir que eu estava contribuindo com a sociedade minimamente. Isso era o que eu achava. Esse era o papel que eu achava que eu tinha que desempenhar enquanto mulher. Minha casa caiu e a vida me chacoalhou de uma maneira tão forte e me colocou no chão", disse ela. Saiba mais aqui.