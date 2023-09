Tata Werneck reage ao ver foto do marido, Rafael Vitti, sem camisa

Tata Werneck faz comentário divertido em selfie de Rafael Vitti mostrando seu abdômen definido

A apresentadora Tata Werneck reagiu nas redes sociais ao compartilhar um comentário divertido ao ver uma nova foto do seu marido, o ator Rafael Vitti. O rapaz mostrou um clique sem camisa no espelho do banheiro da academia e a artista se derreteu ao ver a boa forma do amado.

Na foto, ele deixou à mostra o peitoral definido e o abdômen sarado. “Virei o que mais temia e julgava: o cara que tira foto no espelho depois do treino. Mas, na boa… Domingo de sol e eu estou aqui, é muito esforço para não poder dar uma biscoitada”, declarou ele.

Então, Tata comentou com uma referência à nova música de Luisa Sonza, Chico. “Rafa se tu me quiseres, sou dessas mulheres, que te vê malhar”, escreveu ela.

Atualmente, Tata e Rafa estão no elenco da novela Terra e Paixão, da Globo. Ela dá vida para Anely e ele interpreta Hélio. Recentemente, a personagem da atriz ficou afastada da novela porque Tata Werneck foi diagnosticada com Covid-19 e precisou ficar longe dos estúdios da Globo.

Tata Werneck rebate críticas

Tata Werneck rebateu as críticas feitas ao seu aniversário. A atriz celebrou os 40 anos em grande estilo na noite do último domingo, 27, com uma festa cheia de convidados famosos. Ao se deparar com os comentários criticando o evento, a mãe de Clara Maria, fez questão de responder as mensagens diretamente aos internautas que a criticaram.

A atriz respondeu dois comentários antes de desabafar. "Tata toda corcunda", escreveu uma, tendo a resposta de Tata: "Vestido estava largo em cima. Fiquei segurando com as costelas". Outra escreveu: "Tata dançando parece uma velha". A atriz respondeu: "Você mesmo parada parece. Tem que arrumar uma festa pra você ir, senhora. Tá muito sem ter o que fazer".

"Gente quanta gente invejosa por aqui. Mal amados. Eu comemoro com meus amigos, minha filha, meu marido, numa festa linda e vem falar mal de vestido e que eu estou corcunda (porque meu vestido acabou ficando largo e fiquei insegura). Vão a merda bando de recalcados", desabafou por fim.