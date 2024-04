Fátima Bernardes rebate preconceito sobre namorado mais jovem: 'Nada de errado'

A jornalista Fátima Bernardes abriu o coração e revelou não se importar mais com julgamentos alheios sobre seu namoro com Túlio Gadêlha

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes aproveitou alguns minutos de seu tempo livre para bater um papo descontraído com os seguidores. Em seu Instagram oficial, a comunicadora respondeu dúvidas dos internautas a respeito de sua vida pessoal e falou um pouco como se sente em relação aos julgamentos que recebe a respeito de seu relacionamento amoroso com Túlio Gadêlha, 25 anos mais novo.

Desde que assumiu o namoro com o político, a diferença de idade entre os dois está sempre em foco. Ao aconselhar uma internauta que contou passar pela mesma situação, Fátima explicou que, com o tempo, as críticas vão deixando de ter importância.

"Tenho 58 anos e meu namorado 35. Sofro muito julgamento, isso passa?", questionou a fã. A jornalista, por sua vez, respondeu: "Olha, eu não sei se passa, mas você passa a não se importar mais com isso com certeza", iniciou ela.

E completou: "Primeiro, tenta ver em você, se você consegue se desligar do julgamento do outro. Você não está fazendo nada de errado, não está fazendo nada contra ninguém, então não tem com o que se preocupar. Você está cuidando da sua vida. Cuide do seu amor, cuide da sua vida e eu acho que aí você não vai dar mais importância para isso. Você não vai, acredite".

Fátima Bernardes, de 61 anos, e Túlio Gadêlha, de 36, assumiram publicamente o namoro em 2017. Apaixonados, o casal sempre compartilha registros românticos e diversas declarações de amor um para o outro.

Antes de namorar o deputado federal (Rede-PE), a antiga apresentadora do 'Encontro', da Globo, foi casada por 26 anos com o jornalista William Bonner, com quem teve os trigêmeos Laura, Beatriz e Vinicius. Os dois mantêm uma ótima relação de amizade e, inclusive, passaram o Natal de 2023 reunidos com a família.

A foto da comemoração foi compartilhada por Bia nas redes sociais. Na ocasião, Fátima posou ao lado do namorado, enquanto Bonner surgiu abraçado com a atual esposa, Natasha Dantas, com quem se casou em 2018.

Fátima Bernardes revela que terá novo programa na Globo

Após a repercussão sobre o fim de seu contrato com a Globo, Fátima Bernardes usou as redes sociais para falar abertamente sobre o assunto. Ela explicou que desde o fim do programa Encontro estava renovando com a emissora por obra.

"Hoje foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa. Naquele momento, renovamos para apresentar os realities The Voice Brasil e Kids", contou ela, ao postar algumas fotos em que aparece ao lado do logo da Globo.

Em seguida, Fátima revelou que em novembro do ano passado entraram algumas propostas de projeto para a emissora, e um deles já está sendo desenvolvido, contudo, não há data para a estreia. Confira!