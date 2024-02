Fátima Bernardes deixa a Globo após 37 anos de trabalho

Acabou! Contrato de Fátima Bernardes com a Globo chega ao fim. Ela está longe da TV desde o fim do The Voice Brasil

A apresentadora Fátima Bernardes está fora da Globo. Ela encerrou o contrato com a emissora no final de 2023, mas a notícia só repercutiu na internet nesta segunda-feira, 26.

De acordo com o site Notícias da TV, a emissora confirmou que o contrato de Fátima venceu e não foi renovado. Ela trabalhou na Globo por 37 anos e fez a migração do jornalismo para o mundo do entretenimento há alguns anos.

A profissional estava fora da TV desde o fim do The Voice Brasil em dezembro de 2023. Antes disso, ela teve um programa de conversas no GNT, chamado Assim Como A Gente. Por mais de 10 anos, ela comandou o programa Encontro nas manhãs da emissora, mas se despediu da atração e foi substituída por Patricia Poeta.

A trajetória de Fátima Bernardes

A apresentadora Fátima Bernardes iniciou sua carreira como bailarina e chegou a participar de clipes do Fantástico, da Globo. Ela entrou para a área do jornalismo em 1983, quando passou a colaborar para o Jornal O Globo, e logo virou estagiária do Fantástico. Ela foi repórter até ir para a bancada. Ela apresentou vários telejornais, como o Jornal da Globo, Jornal Hoje e Jornal Nacional, no qual ficou por quase 14 anos.

A profissional se despediu do Jornal Nacional em 2012 e mergulhou no universo do entretenimento. Ela comandou por 10 anos o Encontro com Fátima Bernardes, do qual se despediu em 2022. Então, ela comandou o The Voice Brasil e também o programa Assim como a Gente, do GNT.

O carnaval de Fátima Bernardes

A apresentadora Fátima Bernardes criou uma tradição em seu Carnaval. Todos os anos, ela usa uma fantasia que cobre todo o corpo e seu rosto para não ser reconhecida enquanto curte a folia de rua em Olinda ao lado do namorado, Túlio Gadelha, e dos amigos. E, em 2024, não seria diferente!

Neste ano, ela apostou em uma fantasia de fantasma inspirada no filme Caça-Fantasmas. Ela se divertiu tranquilamente no carnaval sem que os fãs a reconhecessem e, agora, mostrou as fotos do modelito inusitado.

"Sim, teve Caça-fantasmas nas ladeiras de Olinda. Essas fotos, ainda em casa, antes de enfrentar o calor que fez os fantasminhas derreterem. As crianças amaram nosso bloquinho", disse ela, e completou: "A prova de que sim, enfrentamos o calor e divertimos as crianças. Valeu, parceiros fantasmas e caçadores. Até ano que vem!".