Fátima Bernardes surge disfarçada no Carnaval para não ser reconhecida nas ruas

Qual é a fantasia do ano? Fátima Bernardes segue sua tradição e se cobre toda no carnaval para não ser reconhecida enquanto pula o Carnaval

A apresentadora Fátima Bernardes criou uma tradição em seu Carnaval. Todos os anos, ela usa uma fantasia que cobre todo o corpo e seu rosto para não ser reconhecida enquanto curte a folia de rua em Olinda ao lado do namorado, Túlio Gadelha, e dos amigos. E, em 2024, não seria diferente!

Neste ano, ela apostou em uma fantasia de fantasma inspirada no filme Caça-Fantasmas. Ela se divertiu tranquilamente no carnaval sem que os fãs a reconhecessem e, agora, mostrou as fotos do modelito inusitado.

"Sim, teve Caça-fantasmas nas ladeiras de Olinda. Essas fotos, ainda em casa, antes de enfrentar o calor que fez os fantasminhas derreterem. As crianças amaram nosso bloquinho", disse ela, e completou: "A prova de que sim, enfrentamos o calor e divertimos as crianças. Valeu, parceiros fantasmas e caçadores. Até ano que vem!".

View this post on Instagram A post shared by Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

View this post on Instagram A post shared by Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Fátima Bernardes mostra foto com o novo genro

A apresentadora Fátima Bernardes aproveitou o último final de semana na companhia de uma de suas filhas, Beatriz Bonemer, e do novo genro, Caio Freitas. Nas redes sociais, a comunicadora mostrou uma foto com o novo casal e encantou seus seguidores.

Bia e Caio estão namorando há poucos meses e já foram curtir um passeio com a mãe dela. Na selfie, Fátima surgiu sorridente ao posar com os dois jovens. “Estava com saudade desse casal lindo”, disse ela na legenda.

Bia e Caio assumiram o namoro em dezembro de 2023. Na época, eles comemoraram o primeiro mês de namoro com um post especial no Instagram e revelaram publicamente que estão juntos. Através dos stories em seu perfil oficial no Instagram, Bia abriu um pequeno álbum de fotos com momentos especiais ao lado do namorado. A jovem incluiu registros descontraídos curtindo seu novo apartamento ao lado do amado, e até algumas aparições públicas, como em festas e em um jogo do Flamengo, o time do sortudo.