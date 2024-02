Fátima Bernardes revela que terá novo programa na Globo: "Com o meu perfil"

Após ser anunciado o fim de seu contrato fixo com Globo, Fátima Bernardes revelou que está desenvolvendo um novo projeto com a emissora

Após a repercussão sobre o fim de seu contrato com a Globo, Fátima Bernardes usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 26, para falar abertamente sobre o assunto. Ela explicou que desde o fim do programa Encontro estava renovando com a emissora por obra.

"Hoje foi divulgado que meu último contrato com a Globo terminou em 31 de dezembro de 2023. Ao sair do Encontro, já renovei por obra certa, o novo formato de trabalho da empresa. Naquele momento, renovamos para apresentar os realities The Voice Brasil e Kids", contou ela, ao postar algumas fotos em que aparece ao lado do logo da Globo.

Em seguida, Fátima revelou que em novembro do ano passado entrou algumas propostas de projeto para a emissora, e um deles já está sendo desenvolvido, contudo, não há data para a estreia. "Com o término do The Voice, entreguei, em novembro, 3 propostas de novos programas. E fico feliz em dividir com vocês que já estamos desenvolvendo um deles. Pra quando? Ainda não sabemos. O importante é que seja de qualidade como o público merece e a @globo sabe fazer, interessante e com o meu perfil. Um processo de trabalho muito parecido com o que aconteceu para o Encontro", ressaltou.

Por fim, a apresentadora deixou claro que fará outros projetos até que o novo programa possa ir ao ar. "Até ele ficar pronto, vou tocando outros projetos paralelamente porque é o que amo fazer. Nesses 37 anos na TV, tive todas as possibilidades de evoluir profissionalmente e continuo acreditando que algo muito bom para mim e para o público virá pela frente", finalizou.

