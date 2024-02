Fora da Globo, Fátima Bernardes já tem um novo trabalho! Saiba qual

Depois de sair da Globo, Fátima Bernardes assina com agência para um novo trabalho especial nos próximos meses. Saiba como será!

A apresentadora Fátima Bernardes encerrou o contrato com a Globo e já tem um novo emprego. Ela vai comandar a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, na França, neste ano para a agência Play 9 no YouTube.

Nas redes sociais, ela foi anunciada como integrante do projeto Paris É Brasa, que vai unir os bastidores e curiosidades sobre os esportes da competição. "Vamos juntos pra Paris? Claro que sim! Como recusar o convite pra cobrir mais uma olimpíada? Já vou começar a arrumar as malas", disse ela.

Por sua vez, a agência completou com mais informações sobre o projeto. "Temos mais uma confirmação na escalação do nosso time #ParisÉBrasa, que agora conta com um dos maiores nomes da comunicação brasileira! Com coberturas de dois outros Jogos Olímpicos, Jogos Pan-americanos e quatro Copas do Mundo, @fatimabernardes já está arrumando as malas para embarcar com a gente rumo a Paris! Vai ser uma cobertura histórica das Olímpiadas 2024, e a primeira 100% digital da Fátima! Em parceria com o @timebrasil e o @youtubebrasil, vamos entregar uma chuva de conteúdos dinâmicos, ágeis e multiplataforma: dos Jogos em Paris ao cotidiano dos atletas, nada fica de fora!", informaram.

Vale lembrar que dois filhos de Fátima Bernardes moram em Paris, Vinicius e Beatriz, que trabalham e estudam na cidade.

