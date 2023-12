Fátima Bernardes faz rara aparição com as duas filhas

Mãe de trigêmeos, Fátima Bernardes aproveita a companhia das duas filhas em noite de show da cantora Ivete Sangalo no Rio de Janeiro

A apresentadora Fátima Bernardes aproveitou a noite desta quarta-feira, 20, para curtir um passeio com suas filhas, Laura e Beatriz, frutos do antigo relacionamento com William Bonner - eles também são pais de Vinicius, que mora na França. As três foram curtir o show da cantora Ivete Sangalo no Maracanã, no Rio de Janeiro, para a gravação do especial da estrela no final de ano da Globo.

Para a ocasião, a comunicadora apostou em um look branco e prata, e ainda usou uma bota ortopédica por causa de um machucado em seu pé. Por outro lado, as duas filhas dela apostaram em looks pretos. Laura surgiu com uma blusa com transparência e shorts curto. Enquanto isso, Beatriz apareceu com top cropped brilhante preto e camisa de manga longa.

Atualmente, Fátima Bernardes comanda a última temporada do The Voice Brasil, da Globo, que será descontinuado da grade da emissora.

Foto: Marcelo Sá Barretto / AgNews

O que aconteceu com o pé de Fátima Bernardes?

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao revelar que machucou o seu pé e está usando uma bota ortopédica para deixar o membro imobilizado. Agora, ela explicou o que aconteceu.

A estrela contou que sofreu uma lesão durante uma aula de dança. “Foi só uma pirueta mal feita na aula de dança. Logo, logo, estarei 100%”, disse ela. O namorado dela, o político Túlio Gadelha, também comentou sobre o que aconteceu com a amada. “Aprontando quando eu estava fora. Foi fazer uns giros dançando, quebrou um ossinho do pé”, disse ele.

Bia Bonemer foi morar sozinha neste ano

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, a jovem Beatriz Bonemer está com novo endereço. Em outubro deste ano, ela contou que se mudou para uma nova casa após morar durante toda a vida na mansão de sua mãe no Rio de Janeiro.

Bia apareceu em uma selfie no seu novo apartamento e mostrou como é decoração sofisticada do espaço. Ela revelou que a sala de estar é integrada com a sala de jantar e a cozinha. Todo o ambiente segue tons neutros nos móveis e nas paredes, e a cozinha conta com península com o fogão embutido. “Muito feliz em poder estar vivendo essa nova fase. Eu e Florinha de casa nova”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que os outros filhos de Fátima Bernardes e William Bonner também já saíram de casa. Laura e Vinicius moram na França, onde foram estudar. Bia é a única que continua no Rio de Janeiro e se dividia entre as casas dos pais até agora.

Atualmente, Bia Bonemer é designer e influenciadora digital, mas já revelou que gostaria de ser cantora. Há poucos dias, a mãe dela comentou sobre o desejo da filha de entrar para o universo artístico.

"O que ela quiser fazer, desde que se dedique, eu acho que está maravilhoso. Mas ela não assumiu isso para mim, não. Acho que é um desejo que está assumindo para ela mesmo. É tão bom ter a oportunidade de tentar", disse Fátima Bernardes no site Gshow.