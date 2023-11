O que aconteceu com o pé de Fátima Bernardes? Saiba o motivo da bota ortopédica

Fátima Bernardes explica o que aconteceu para estar com uma bota ortopédica

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao revelar que machucou o seu pé e está usando uma bota ortopédica para deixar o membro imobilizado. Agora, ela explicou o que aconteceu.

A estrela contou que sofreu uma lesão durante uma aula de dança. “Foi só uma pirueta mal feita na aula de dança. Logo, logo, estarei 100%”, disse ela. O namorado dela, o político Túlio Gadelha, também comentou sobre o que aconteceu com a amada. “Aprontando quando eu estava fora. Foi fazer uns giros dançando, quebrou um ossinho do pé”, disse ele.

Vale lembrar que Fátima Bernardes machucou o pé na véspera do início das gravações do The Voice Brasil, da Globo. Por isso, ela deverá aparecer nos primeiros episódios da próxima temporada com o pé imobilizado. A previsão é que ela use muletas ou uma cadeira de rodas para se locomover pelo estúdio, de acordo com o planejamento da produção para a gravação.

As gravações do The Voice Brasil devem começar na próxima semana e esta será a última temporada da atração, que sairá da grade da emissora em 2024.

O look sofisticado de Fátima Bernardes

A apresentadora Fátima Bernardes caprichou na escolha do seu look para participar de uma gravação do programa Altas Horas, da Globo, que foi ao ar na noite do dia 21 de outubro. Ela apareceu com um vestido estampado estiloso e o valor da peça acaba de vir à tona.

Para a atração, a comunicadora apostou em um vestido bege com estampa de flores coloridas e decote estiloso. O look é da grife Bo.Bô e se chama Vestido Cindi. O modelito é vendido por R$ 3.798 .

Atualmente, Fátima Bernardes está no ar com o seu programa Assim Como a Gente, do GNT, e se prepara para a última temporada do The Voice em breve.

