Filhos de Fátima Bernardes e William Bonner fazem 26 anos. Saiba como eles estão hoje em dia

Fátima Bernardes e William Bonner comemoram o aniversário de 26 anos dos filhos trigêmeos. Veja as fotos!

As famílias de Fátima Bernardes e William Bonner estão em festa neste sábado, 21. Isso porque os filhos trigêmeos deles, Vinicius, Laura e Beatriz, acabam de completar 26 anos de vida. Para celebrar a data, os pais corujas fizeram homenagens especiais para os filhos no Instagram.

Bonner relembrou uma foto antiga com os herdeiros quando eram crianças. “Flagrante de um raro momento em que essas bochechas não estavam sendo apertadas nem beijadas”, disse ele.

Por sua vez, Fátima mostrou fotos dos filhos pequenos e também uma foto atual. Na legenda, ela refletiu sobre cada um estar seguindo o seu caminho na vida. "Houve um tempo em que estávamos todos os dias juntos. Hoje, tá cada vez mais difícil reunir os três. Mas diferentemente do que eu imaginava antes de ser mãe, meu coração não está dividido. Está inteiro, com todas as minhas forças, ao lado de cada um deles. É um amor que só se multiplica. Que eles continuem em busca da felicidade com a certeza de que estarei sempre aqui na torcida e no apoio. Amo vocês, meus pequenos", disse ela.

Hoje em dia, os filhos trigêmeos dos jornalistas já saíram de casa. Vinicius e Laura moram na França para estudar e trabalhar. Os dois são os mais discretos e quase não atualizam suas redes sociais. Porém, Beatriz vive no Rio de Janeiro e é influencer. Ela sempre mostra sua rotina e os passeios com os amigos. Inclusive, ela contou que acaba de sair da casa da mãe e está morando sozinha em um apartamento.

Fátima Bernardes com os três filhos e o namorado

Fátima Bernardes entrega como os filhos conheceram o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao relembrar a história de quando apresentou seu namorado, o político Túlio Gadêlha, para os filhos trigêmeos, Vinicius, Laura e Beatriz. Em participação no programa Alma de Cozinheira, de Paolla Carosella, no GNT, ela contou que o primeiro encontro dos filhos com seu novo namorado aconteceu sem planejamento.

“Quando eu contei, falei: 'olha, eu não queria que vocês levassem ninguém para a casa de praia nesse fim de semana, porque eu vou levar uma pessoa que eu estou conhecendo'. Aí a minha filha falou: 'graças a Deus!'. Acho que elas imaginaram: 'vai sair do meu pé'. E ficou: Quando que vai apresentar? Fui me apresentar na dança e ele foi ver. Ele tinha dito que não vinha e foi de surpresa. Ou seja, a apresentação foi assim: 'Pega a sacola, entra no carro'. Quando viu já estava todo mundo dentro do carro e foi embora para casa. Foi tudo muito assim... E eu que sou virginiana, que planeja tudo, não tive como planejar nada. E fui dando conta como pude”, disse.