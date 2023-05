Fátima Bernardes entrega como os filhos conheceram seu namorado

Fátima Bernardes revela detalhes do início do namoro com Túlio Gadêlha e o desafio de apresentá-lo para os filhos trigêmeos

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao relembrar a história de quando apresentou seu namorado, o político Túlio Gadêlha, para os filhos trigêmeos, Vinicius, Laura e Beatriz. Em participação no programa Alma de Cozinheira, de Paola Carosella, no GNT, ela contou que o primeiro encontro dos filhos com seu novo namorado aconteceu sem planejamento.

“Quando eu contei, falei: 'olha, eu não queria que vocês levassem ninguém para a casa de praia nesse fim de semana, porque eu vou levar uma pessoa que eu estou conhecendo'. Aí a minha filha falou: 'graças a Deus!'. Acho que elas imaginaram: 'vai sair do meu pé'. E ficou: Quando que vai apresentar? Fui me apresentar na dança e ele foi ver. Ele tinha dito que não vinha e foi de surpresa. Ou seja, a apresentação foi assim: 'Pega a sacola, entra no carro'. Quando viu já estava todo mundo dentro do carro e foi embora para casa. Foi tudo muito assim... E eu que sou virginiana, que planeja tudo, não tive como planejar nada. E fui dando conta como pude”, disse ela.

Então, Fátima ainda relembrou quando foi flagrada no shopping com Túlio pelos paparazzi quando eles ainda nem estavam namorando e só tinham ido juntos ao cinema pela primeira vez. “Não tive chance de esconder nada. Não estava namorando e ao ir ao cinema com ele, na saída, de mãos dadas, fomos fotografados por um paparazzo. Pronto, acabou! Foi numa velocidade instantânea”, afirmou.

A comunicadora ainda contou que ficou preocupada com o que ele poderia sentir ao se ver sendo manchete nos sites de celebridades. “Ele percebeu a mudança, mas foi muito hábil na adaptação. Em vários momentos, eu senti como se eu fosse a parte mais imatura naquele início da relação. Então foi bom, porque a gente criou um mecanismo nosso”, afirmou.

Beatriz Bonemer fala de sua vida amorosa

Filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Bia Bonemerrevelou que nunca namorou. Em entrevista ao podcast Vibe Boa Podcast, de Lívian Aragão, ela contou detalhes sobre sua vida amorosa e a sua personalidade neste setor da vida. "Nunca namorei. Sou bem difícil. Tenho muita dificuldade em me abrir. É muito difícil me abrir para uma pessoa e confiar nela, porque eu sempre acho que a pessoa tem algum nível de interesse", disse ela, que se definiu: "Sou muito fechada nesse sentido. Sempre fico com o pé atrás".

Então, ela contou que toma a iniciativa em uma relação. "Se eu tiver muito interesse numa pessoa e ela não vir falar comigo, eu vou falar com ela. Não vou deixar passar. O não a gente já tem (risos). Acho que as meninas têm que chegar mais nos meninos, porque eles estão muito lentos atualmente", declarou.