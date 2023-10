Saiba qual é o preço do vestido que Fátima Bernardes usou no Altas Horas

Fátima Bernardes aparece com vestido caríssimo no programa Altas Horas. Saiba o valor!

A apresentadora Fátima Bernardes caprichou na escolha do seu look para participar de uma gravação do programa Altas Horas, da Globo, que foi ao ar na noite de sábado, 21. Ela apareceu com um vestido estampado estiloso e o valor da peça acaba de vir à tona.

Para a atração, a comunicadora apostou em um vestido bege com estampa de flores coloridas e decote estiloso. O look é da grife Bo.Bô e se chama Vestido Cindi. O modelito é vendido por R$ 3.798 .

Atualmente, Fátima Bernardes está no ar com o seu programa Assim Como a Gente, do GNT, e se prepara para a última temporada do The Voice em breve.

++ Filhos de Fátima Bernardes e William Bonner fazem 26 anos. Saiba como eles estão hoje em dia

View this post on Instagram A post shared by Looks das Celebridades (@amodadascelebridades)

Fátima Bernardes entrega como os filhos conheceram o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes surpreendeu ao relembrar a história de quando apresentou seu namorado, o político Túlio Gadêlha, para os filhos trigêmeos, Vinicius, Laura e Beatriz. Em participação no programa Alma de Cozinheira, de Paolla Carosella, no GNT, ela contou que o primeiro encontro dos filhos com seu novo namorado aconteceu sem planejamento.

“Quando eu contei, falei: 'olha, eu não queria que vocês levassem ninguém para a casa de praia nesse fim de semana, porque eu vou levar uma pessoa que eu estou conhecendo'. Aí a minha filha falou: 'graças a Deus!'. Acho que elas imaginaram: 'vai sair do meu pé'. E ficou: Quando que vai apresentar? Fui me apresentar na dança e ele foi ver. Ele tinha dito que não vinha e foi de surpresa. Ou seja, a apresentação foi assim: 'Pega a sacola, entra no carro'. Quando viu já estava todo mundo dentro do carro e foi embora para casa. Foi tudo muito assim... E eu que sou virginiana, que planeja tudo, não tive como planejar nada. E fui dando conta como pude”, disse.