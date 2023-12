Fátima Bernardes e William Bonner passam Natal juntos ao lado dos filhos

Separados desde 2016, Fátima Bernardes e William Bonner passam o Natal em família e celebram o feriado ao lado de seus filhos

Os jornalistas William Bonner e Fátima Bernardes surpreenderam seus fãs ao passarem a noite de Natal juntos. Separados desde 2016, o ex-casal celebrou a data ao lado de seus filhos, os trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz Bonemer.

Os dois se reuniram com toda a sua família e comemoraram a ceia de Natal com seus atuais companheiros. Em foto compartilhada por Bia nos stories de seu Instagram nesta terça-feira, 26, Fátima apareceu ao lado do deputado federal Túlio Gadelha, seu namorado desde 2017. Já Bonner surgiu abraçado em sua atual esposa, Natasha Dantas, com quem se casou em 2018.

Fátima Bernardes e William Bonner ficaram conhecidos por dividirem a bancada do Jornal Nacional, da Globo, entre 1998 e 2011. Eles se casaram em 1990 e sua relação durou por 26 anos, até eles colocarem um ponto final no casamento em 2016.

Confira o registro:

Foto: Reprodução / Instagram

Fátima Bernardes faz rara aparição com as duas filhas

No último dia 20, a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes caiu na festa e curtiu um passeio com suas filhas, Laura e Beatriz, de 26 anos, frutos de seu antigo relacionamento com William Bonner. Juntinhas, as três foram curtir o show da cantora Ivete Sangalo, no Maracanã, no Rio de Janeiro, para a gravação do especial da estrela no final de ano da Globo.

Para a ocasião, a comunicadora apostou em um look branco e prata, e ainda usou uma bota ortopédica por causa de uma lesão no pé causado por uma aula de dança. Por outro lado, as duas filhas dela apostaram em looks pretos. Laura surgiu com uma blusa com transparência e shorts curto. Enquanto isso, Beatriz apareceu com top cropped brilhante preto e camisa de manga longa.

Atualmente, Fátima Bernardes comanda a última temporada do The Voice Brasil, da Globo, que será descontinuado da grade da emissora.

Clique aqui e confira as fotos!