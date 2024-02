Com fantasia improvisada, Fátima Bernardes curte Carnaval com o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes curtiu um bloquinho de Carnaval em Olinda ao lado do namorado, o deputado Túlio Gadêlha

Fátima Bernardes está curtindo o Carnaval 2024 em Recife, ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadelha. Após participar pela primeira vez no Galo da Madrugada, a apresentadora improvisou na fantasia para o bloco 'Hoje a Mangueira Entra'.

No feed do Instagram, a jornalista postou um vídeo mostrando que ela e o namorado foram fantasiados como os personagens da série 'Round 6', da Netflix. Além disso, nas imagens os dois aparecem aproveitando bastante a festa ao lado de outros foliões.

"Com fantasia improvisada. Com ou sem máscara, a gente se divertiu em Olinda, neste sábado, no desfile do bloco 'Hoje a Mangueira Entra'. E você brincou em algum bloquinho? Como anda a animação?", quis saber a famosa.

Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Túlio também postou em seu Instagram algumas fotos e vídeos aproveitando o bloquinho com Fátima, e contou que eles foram reconhecidos mesmo usando as máscaras. "E hoje improvisamos um #Round6 para curtir #HojeAMangueiraEntra. Acredita que mesmo de máscara teve gente que nos reconheceu? E você, nos reconheceria assim nas ladeiras de Olinda?", escreveu o político.

"Impossível não reconhecer a Fátima com o colar de F e o tênis prateado", disse uma seguidora. "Que casal lindo e maravilhoso. Amei o improviso das fantasias", falou outra. "Fatinha divando nas ladeiras de Olinda, simpaticíssima", falou um fã.

Uma publicação compartilhada por Túlio Gadêlha (@tulio.gadelha)

