Sabrina Sato se declara para o namorado, Nicolas Prattes: 'Inspiração e amor'

Apaixonados! A apresentadora Sabrina Sato abriu o coração e falou sobre o quanto o ator Nicolas Prattes tem agregado em sua vida

Juntos desde o início deste ano, a apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes não escondem o quanto estão felizes! Em entrevista à Glamour, o casal abriu o coração e revelou quando perceberam que estavam apaixonados um pelo outro.

"[Você sabe que está apaixonada] quando todos seus amigos e suas amigas não aguentam mais você falar dele. Isso aconteceu no Carnaval. Ele aguentou toda minha maratona depois de ter gravado até tarde a novela. Tive a certeza que estava apaixonada", disse Sabrina. Ela estava solteira desde que anunciou o fim de sua relação com o ator Duda Nagle, em 2023.

Nicolas, por sua vez, contou que se encantou pela amada desde o primeiro momento: "Lembro que, quando começamos a conversar, percebi que tínhamos muitas coisas em comum, além daquele encantamento inicial. E, logo, me vi apaixonado mesmo", declarou o artista.

Ainda durante o bate-papo, Sabrina Sato se declarou ao parceiro e ressaltou o quanto ele tem agregado em sua vida. "O Nicolas me inspira a ser uma pessoa melhor a cada dia. Ele é muito comprometido e dedicado com as pessoas que ama, com o trabalho e tudo que se propõe a fazer", disse a apresentadora.

E completou: "Além de me apoiar nas minhas decisões e projetos, sempre empolgado com as minhas realizações... Ele realmente tem sido um parceiro incrível e uma fonte constante de inspiração e amor na minha vida".

Recentemente, em entrevista à Vogue, os famosos contaram alguns detalhes de como se aproximaram e como foi o primeiro encontro. Após especulações de que estariam vivendo um romance há algum tempo, Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram publicamente o namoro no Carnaval deste ano.

Nicolas Prattes e Sabrina Sato aproveitam noite de romance

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes curtiram uma noite em clima de romance neste sábado, 25. Em suas redes sociais, o artista publicou um álbum de fotos com a namorada e encantou seus seguidores com os cliques quentes.

Em seu perfil oficial do Instagram, Nicolas exibiu seu tanquinho definido ao lado de Sabrina, que apostou em um vestido transparente azul. Entre os cliques, os dois apareceram aos beijos e sorrindo muito para a câmera

"São nas noites de sábado que a gente sabe se é feliz", escreveu o ator na legenda da publicação. Nos comentários, Sabrina se declarou para o amado. "Te amo meu gostoso", escreveu a apresentadora.