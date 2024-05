Aos beijos, Nicolas Prattes e Sabrina Sato aproveitam noite de romance

Nicolas Prattes e Sabrina Sato aproveitam noite em clima de romance e encantam seus seguidores com novas fotos nas redes sociais; veja!

A apresentadora Sabrina Sato e o ator Nicolas Prattes curtiram uma noite em clima de romance neste sábado, 25. Em suas redes sociais, o artista publicou um álbum de fotos com a namorada e encantou seus seguidores com os cliques quentes.

Em seu perfil oficial do Instagram, Nicolas exibiu seu tanquinho definido ao lado de Sabrina, que apostou em um vestido transparente azul. Entre os cliques, os dois apareceram aos beijos e sorrindo muito para a câmera.

"São nas noites de sábado que a gente sabe se é feliz", escreveu o ator na legenda da publicação. Nos comentários, Sabrina se declarou para o amado. "Te amo meu gostoso", escreveu a apresentadora.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes assumiram seu relacionamento durante o Carnaval 2024, quando apareceram juntinhos na Marquês de Sapucaí. Este é o primeiro relacionamento que ela assume desde o fim de seu casamento com Duda Nagle em 2023.

Sabrina Sato revela primeiro encontro inusitado com Nicolas Prattes

Em recente entrevista à Vogue Brasil, Sabrina Sato e Duda Nagleabriram o coração e revelaram como aconteceu o primeiro encontro do casal. Antes de se apaixonarem, os dois já se conheciam de eventos em comum. A aproximação, no entanto, aconteceu mesmo no Natal de 2023.

Protagonista de 'Mania de Você', próxima novela das nove da Globo, o artista contou que a apresentadora o seguiu no Instagram primeiro. "Ela me adicionou no Instagram e eu percebi. Fiquei atento (risos), mas ela não demonstrou nada. Apenas me seguiu. No Natal, eu mandei uma mensagem para ela. Tomei essa iniciativa. E nunca mais paramos de nos falar. A gente passou a se falar todos os dias desde então", declarou Nicolas Prattes.

Com isso, Sabrina explicou que eles decidiram marcar o primeiro date. "Marcamos um jantar lá em casa, mas ele mora no Rio e a agenda dele e minha de gravações e trabalhos estava super difícil. Então, conseguimos o primeiro sábado do ano à noite e ele ia direto da gravação no Rio", disse ela.

"Estava tudo tão difícil que eu quase estava desistindo. Aí o Nicolas conseguiu pegar a última ponte aérea e nosso encontro foi muito especial. Ainda bem que rolou (risos). Daí em diante não paramos mais", completou a mãe da pequena Zoe.