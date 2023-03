Quem é Gabriel Leone? Ator escolhido para viver Ayrton Senna estará em Hollywood

Gabriel Leone, escolhido para viver Ayrton Senna, vai interpretar outro piloto em filme de Hollywood

Gabriel Leone (29), ator brasileiro que já atuou em diversas novelas, foi escolhido para viver o piloto Ayrton Senna (1960-1994) em nova minissérie da Netflix. O astro, que já tinha experiência prévia no streaming com a série Dom, do Prime Video, tem uma carreira recheada no audiovisual. Com mais de uma década de experiência na atuação, ele vai expandir os horizontes e estará em um filme de Hollywood, vivendo outro piloto no longa.

Ao lado de grandes nomes do cinema internacional, como Adam Driver (39), Penélope Cruz (48) e Shailene Woodley (31), Gabriel Leone vai marcar presença no filme Ferrari. A notícia, que foi anunciada pelo portal Deadline em julho de 2022, repercutiu na internet com o emplacamento de mais um ator brasileiro em Hollywood.

Sem previsão de estreia, o filme promete retratar a história do piloto automobilístico Enzo Ferrari (1898-1988), durante a década de 1950. Seguindo a trama na Itália, Gabriel Leone vai interpretar outro piloto no longa: Alfonso De Portago (1928-1957), importante nome do esporte na época.

Apesar de ser o primeiro papel de Gabriel Leone em um longa de Hollywood, o ator já protagonizou inúmeras produções em terras brasileiras. O astro iniciou a carreira no teatro para, depois, migrar para o audiovisual, estreando em Malhação, em 2013. Ele participou de novelas como Verdades Secretas,Velho Chico e Um Lugar ao Sol, mas também marcou presença no cinema, com o filme Eduardo e Mônica, e no streaming, com Dom.