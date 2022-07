Gabriel Leone completa 29 anos e ganha homenagem de Carla Salle: ''Me faz feliz todos os dias''

Aniversariante do dia!

Atriz Carla Salle presta linda homenagem para o namorado, Gabriel Leone, que está completando mais um ano de vida

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 07h54

Dia de festa para Gabriel Leone! Nesta quinta-feira, 21, o ator está completando mais um ano de vida e recebeu uma homenagem especial da namorada, Carla Salle (30) nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma série de três cliques em que os dois aparecem coladinhos durante viagem para e mostrou sua admiração pelo artista, que recentemente foi escalado para viver o piloto Alfonso De Portagona na cinebiografia Ferrari. Comemorando o aniversário de 29 anos de Gabriel, Carla declarou todo seu amor pelo amado, que ganhou destaque com a série Dom, do Prime Video.

"O dia mais feliz pra aquele que me faz feliz todos os dias! E vou aproveitar esse momento pra registrar minha enorme admiração e felicidade por sua nova conquista, parafraseando @_felipefrazao que ao saber da notícia não disse parabéns e sim: ‘QUE SORTE A DELES’. Eles não sabem a estrela que está pra atravessar aquele céu. E sai da frente que essa é uma rasante! Te amo BB", escreveu Carla Salle ao legendar a publicação.

Nos comentários, Leone se derreteu: "Amor da minha vida". "Seus lindões!", "Eu namoro o namoro de vocês", "Vida longa a esse amor!!", "Perfeitos", "Casal amado", "Perfeitos", elogiaram os fãs.

Vale lembrar que Leone e Salle estão juntos desde 2016.

Confira a homenagem de Carla Salle para Gabriel Leone:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Salle (@carlasalle)

Gabriel Leone entra para elenco do filme 'Ferrari'

Novidade! Gabriel Leone vai integrar o elenco da cinebiografia Ferrari. Na trama, ele viverá Alfonso De Portago, piloto da Ferrari que era um dos favoritos a vencer as mil milhas, mas teve um fim trágico em 57, quando morreu em um acidente brutal. Adam Driver (38) será Enzo Ferrari, e Penélope Cruz e Shailene Woodley serão as mulheres da vida de Enzo Ferrari, o fundador da icônica escuderia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!