Gabriel Leone vai viver Ayrton Senna em minissérie da Netflix

Ator Gabriel Leone é confirmado como intérprete de Ayrton Senna na primeira série de ficção sobre a vida do piloto de Fórmula 1

O ator Gabriel Leone (29) foi confirmado e vai interpretar o grande Ayrton Senna da Silva (1960 - 1994) na minissérie Senna, da Netflix.

O projeto da plataforma de streaming vai contar pela primeira vez a história do piloto de Fórmula 1 que conquistou o mundo dentro e fora das pistas. O anúncio foi feito pela Netflix no Instagram nesta terça-feira, 21, dia em que Senna completaria 63 anos se estivesse vivo.

"VAI SER DADA A LARGADA! Hoje o herói nacional Ayrton Senna completaria 63 anos, e eu vim aqui contar pra vocês que @leonegabriel é quem vai interpretá-lo em Senna, nova minissérie de ficção sobre o tricampeão de Fórmula 1. As gravações começam em breve!", escreveram.

A obra é da produtora Gullane com direção de Vicente Amorim e Julia Rezende e conta com a participação ativa dos familiares de Senna.

"É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo", afirmou Leone.

"Contar essa história para milhões de pessoas de vários países com a Netflix é uma grande responsabilidade e será, sem dúvida, um dos maiores desafios da minha carreira até então", disse ainda o ator em comunicado.

Vale lembrar que o ator Chay Suede, o Ari na novela das nove da Globo, Travessia, foi cotado para viver Senna na série, mas desistiu para manter seu contrato com a emissora.

Confira o anúncio da Netflix:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Netflix Brasil (@netflixbrasil)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ayrton Senna (@oficialayrtonsenna)

Gabriel Leone ganha homenagem da namorada, Carla Salle

O ator Gabriel Leone recebeu uma homenagem especial da namorada, Carla Salle (31), em seu aniversário nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a atriz publicou uma série de três cliques em que os dois aparecem coladinhos durante viagem para e mostrou sua admiração pelo artista, que foi escalado para viver o piloto Alfonso De Portago na cinebiografia Ferrari. Comemorando o aniversário de Gabriel, Carla declarou seu amor pelo famoso, que ganhou destaque com a série Dom, do Prime Video.

"O dia mais feliz pra aquele que me faz feliz todos os dias! E vou aproveitar esse momento pra registrar minha enorme admiração e felicidade por sua nova conquista, parafraseando @_felipefrazao que ao saber da notícia não disse parabéns e sim: ‘QUE SORTE A DELES’. Eles não sabem a estrela que está pra atravessar aquele céu. E sai da frente que essa é uma rasante! Te amo BB", disse ela.

