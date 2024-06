Kate Winslet faz revelação chocante sobre cena icônica de Titanic: "Não foi tudo isso"

Kate Winslet relembra gravações de Titanic e faz revelação chocante sobre cena de beijo icônica com Leonardo DiCaprio; saiba mais!

A atriz Kate Winslet voltou a falar sobre os bastidores do clássico filme Titanic, uma das produções mais famosas de sua carreira. Em recente entrevista ao The Hollywood Reporter, a eterna Rose chocou ao revelar mais detalhes sobre a icônica cena de beijo entre ela e Leonardo DiCaprio na ponta do navio.

Segundo a vencedora do Oscar, as gravações da cena foram super bagunçadas e longe do clima romântico que aparentou no filme. Ao falar sobre os bastidores, ela elogiou seu amigo Leo. "Meu Deus, ele é um verdadeiro romântico, não é? Não é à toa que toda jovem do mundo queria ser beijada por Leonardo DiCaprio. [Só que] não foi tudo isso que dizem", revelou Winslet.

A atriz então explicou o motivo pelo qual a cena foi caótica por trás das câmeras. "Continuávamos fazendo esse beijo, e eu estava com muita maquiagem clara e tinha que fazer verificações de maquiagem — em ambos, entre as tomadas — e eu acabava parecendo que tinha chupado uma barra de chocolate caramelo após cada tomada porque a maquiagem dele saía em mim", detalhou ela.

Kate ainda explicou que ela e DiCaprio não conseguiram cooperar muito para fazer com que as coisas fluíssem e ainda falaram sobre o seu diretor super exigente. "Leo não conseguia parar de rir e tivemos que refazer umas quatro vezes porque [James Cameron] queria uma luz muito específica e os pores do sol mudavam onde estávamos", explicou.

Mesmo com os 'perrengues' dos bastidores, Kate Winslet diz ficar feliz que Titanic se tornou um clássico do cinema e ainda celebrou ter alcançado um novo público. "Gerações inteiras de pessoas estão descobrindo o filme ou vendo-o pela primeira vez, e há algo extraordinário nisso", ponderou a atriz.

Kate Winslet recorda grande desconforto durante cenas de nudez em 'Titanic'

Esta não foi a única vez que Kate Winslet falou sobre os bastidores de Titanic. Em entrevista ao The New York Times em março deste ano, a atriz revelou alguns momentos desconfortáveis que vivenciou nos bastidores do filme. Segundo a artista, ela não recebeu auxílio de um coordenador de intimidade no set ao gravar as cenas de nudez.

A presença do profissional da área nas filmagens, aderida pela indústria de Hollywood apenas em 2016, garante que atores não se sintam desconfortáveis em gravações de cenas de sexo ou nudez. Além disso, o coordenador de intimidade também ajuda a manter o ambiente entre elenco, produção e direção mais agradáveis e realistas nos estúdios.

"Eu teria me beneficiado de um coordenador de intimidade toda vez que tivesse que fazer uma cena de amor ou ficar parcialmente nua ou até mesmo uma cena de beijo. Teria sido bom ter alguém ao meu lado, porque sempre tive que me defender", declarou a atriz ao jornal estadunidense.

Em seguida, ela, que tinha apenas 22 anos quando atuou em 'Titanic', ainda explicou que aceitou calada algumas situações por achar que fazia parte do trabalho. Atualmente, Kate pontuou como reagiria em situações semelhantes.

"Não gosto desse ângulo de câmera'. 'Não quero ficar aqui totalmente nua. 'Não quero tantas pessoas no estúdio. Quero que meu roupão fique mais perto. Apenas pequenas coisas assim. Quando você é jovem, você tem muito medo de irritar as pessoas ou parecer rude ou patética porque pode precisar dessas coisas. Portanto, aprender a ter voz nesses ambientes foi muito, muito difícil", disse ela.