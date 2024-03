Kate Winslet recorda grande desconforto durante cenas de nudez em 'Titanic'

Rose de 'Titanic', a atriz Kate Winslet lamentou não ter sido auxiliada por um profissional durante gravações de cenas de nudez no filme

A atriz britânica Kate Winslet revelou alguns momentos desconfortáveis que vivenciou durante os bastidores do filme 'Titanic' (1997), onde interpretou a icônica personagem Rose, par romântico de Leonardo DiCaprio. Em entrevista ao The New York Times, a artista contou que não recebeu auxílio de um coordenador de intimidade no set ao gravar as cenas de nudez.

A presença do profissional da área nas filmagens, aderida pela indústria de Hollywood apenas em 2016, garante que atores não se sintam desconfortáveis em gravações de cenas de sexo ou nudez. Além disso, o coordenador de intimidade também ajuda a manter o ambiente entre elenco, produção e direção mais agradáveis e realistas nos estúdios.

"Eu teria me beneficiado de um coordenador de intimidade toda vez que tivesse que fazer uma cena de amor ou ficar parcialmente nua ou até mesmo uma cena de beijo. Teria sido bom ter alguém ao meu lado, porque sempre tive que me defender", declarou a atriz ao jornal estadunidense.

Em seguida, ela, que tinha apenas 22 anos quando atuou em 'Titanic', ainda explicou que aceitou calada algumas situações por achar que fazia parte do trabalho. Atualmente, Kate pontuou como reagiria em situações semelhantes.

"Não gosto desse ângulo de câmera'. 'Não quero ficar aqui totalmente nua. 'Não quero tantas pessoas no estúdio. Quero que meu roupão fique mais perto. Apenas pequenas coisas assim. Quando você é jovem, você tem muito medo de irritar as pessoas ou parecer rude ou patética porque pode precisar dessas coisas. Portanto, aprender a ter voz nesses ambientes foi muito, muito difícil", disse ela.

Críticas em relação ao corpo

Ao longo de sua entrevista ao The New York Times, Kate Winslet revelou que após seu papel em 'Titanic', desenvolveu transtorno alimentar depois de receber uma série de críticas, da própria mídia, em relação ao seu corpo.

"Nunca contei a ninguém sobre isso. Porque adivinhe - as pessoas ao nosso redor diziam: 'Ei, você está ótima! Você perdeu peso!'", recordou a atriz. "Ainda assim, o elogio sobre a boa aparência está ligado ao peso. E isso é algo que não deixarei as pessoas falarem. Se o fizerem, eu as interrompo imediatamente", concluiu Kate Winslet.