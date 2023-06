Titanic: Saiba como estão os atores protagonistas hoje em dia?

Globo exibe o filme Titanic no Supercine neste sábado, 10. Saiba por onde andam os atores protagonistas do filme icônico, que foi lançado há 25 anos

O filme Titanic promete voltar a emocionar os telespectadores neste sábado, 10, com a exibição durante o Supercine, da Globo, logo após o Altas Horas. A atração foi lançada em 16 de janeiro de 1998 e vem conquistando geração atrás de geração com a história de Rose e Jake no navio icônico, que afundou no oceano. Que tal descobrir por onde andam os atores protagonistas do filme hoje em dia?

O filme Titanic completou 25 anos do lançamento em 2023. O filme arrecadou mais de US$ 2,2 bilhões (cerca de R$ 11 bilhões) nas bilheterias do mundo e foi protagonizado por Kate Winslet e Leonardo Di Caprio.

Leonardo Di Caprio – Jack Dawson: Atualmente com 48 anos de idade, o protagonista de Titanic trilhou um caminho de sucesso no cinema mundial, sendo estrela de filmes como A Origem, O Lobo de Wall Street, Django Livre, O Regresso e O Grande Gatsby. Além disso, ele se tornou ativista do meio ambiente e também trabalhou por trás das câmeras no cinema.

Antes e Depois de Leonardo Di Caprio - Fotos: Reprodução e Getty Images

Kate Winslet – Rose DeWitt Bukater: A protagonista de Titanic está com 47 anos e atuou em vários filmes de sucesso de Hollywood, como Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Triplo 9, Beleza Oculta e Avatar.

Antes e Depois de Kate Winslet - Fotos: Reprodução e Getty Images

Billy Zane – Caledon Hockley: Vilão em Titanic, ele, que está com 57 anos, também investiu na carreira de ator ao longo dos anos. Ele atuou em Sniper, Zoolander, Community, Twin Peaks e The Boys.

Antes e Depois de Billy Zane - Fotos: Reprodução e Getty Images

Kathy Bates – Margaret Brown: A atriz está com 74 anos e também atuou em Two and a Half Men, American Horror Story, Six Feet Under e The Big Bang Theory.

Antes e Depois de Kathy Bates - Fotos: Reprodução e Getty Images

Bernard Hill – Capitão Edward: O ator está com 78 anos e seguiu a carreira no cinema ao longo dos anos e também atuou na trilogia O Senhor dos Aneis, no qual interpretou o Rei de Rohan, Théoden. Ele está com 78 anos e se afastou do cinema recentemente.

Antes e Depois de Bernard Hill - Fotos: Reprodução e Getty Images

Victor Garber – Thomas Andrews: O ator está com 74 anos e atuou em diversos filmes e séries após o sucesso de Titanic. Ele esteve nos elencos de produções como Legalmente Loira, Argo, Frasier, The Flash, Will & Grace, Downton Abbey e Schitt's Creek.

Antes e Depois de Victor Garber - Fotos: Reprodução e Getty Images

Frances Fisher – Ruth DeWitt Bukater: Hoje em dia, ela está com 71 anos e fez uma longa carreira no teatro e no cinema. Ela atuou em No Vale das Sombras, The Host e Ressurection.

Antes e Depois de Frances Fisher - Fotos: Reprodução e Getty Images

++ Morre David Warner, ator do filme Titanic, aos 80 anos

Bônus: Gloria Stuart – Rose Dawson: A atriz veterana tinha 87 anos quando atuou em Titanic. Depois do sucesso do longa, ela também atuou em Miracles, General Hospital e Touched by an Angel. Ela faleceu em 2010, quando já estava com 100 anos, em Los Angeles, Estados Unidos.

Gloria Stuart - Foto: Reprodução