Morre David Warner, ator do filme Titanic, aos 80 anos

David Warner, que atuou no filme Titanic, faleceu em decorrência de complicações de um câncer

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 14h01

O ator britânico David Warner faleceu anos 80 anos de idade no último domingo, 24. A morte dele foi divulgada pela imprensa internacional, que informou que ele partiu em decorrência de complicações de um câncer.

A morte dele foi confirmada por um comunicado emitido pela família. “Nos últimos 18 meses, ele lidou com seu diagnóstico com uma graça e dignidade características dele. Ele fará muita falta para nós, sua família e amigos, e será lembrado como um homem de bom coração, generoso, compassivo, parceiro e pai, cujo legado de trabalho extraordinário tocou a vida de tantos ao longo dos anos”, informaram.

No filme Titanic, de 1997, Warner informou o guarda-costas de Cal (Billy Zane). Além disso, ele também esteve em produções como The Omen, Mary Poppins Returns, As Aventuras de Tom Jones, Jornada nas Estrelas, Bandidos do Tempo e Planeta dos Macacos. Ele acumulou mais de 220 produções ao longo de sua carreira.

O ator deixou a esposa, Lisa Bowerman, e o filho, Luke.