Amigas! Bruna Marquezine revela 'euforia' em primeiro contato com Zendaya

A atriz Bruna Marquezine recordou o início da amizade com Zendaya ao revelar que conversa com a estrela: 'Tentei fingir que era normal'

A atriz Bruna Marquezine surpreendeu ao revelar que troca mensagens com Zendaya. Em entrevista ao podcast 'Famosos Conselhos', de Mica Rocha, a artista brasileira contou como reagiu ao encontrar a estrela internacional pessoalmente pela primeira vez.

As duas se conheceram em abril de 2023, durante a divulgação do filme 'Besouro Azul', estrelado por Bruna, nos Estados Unidos. "A gente trocou telefone", disse a atriz, relatando que tentou 'fingir costume' no primeiro contato.

"Quando eu a conheci, tentei por meio segundo fingir que era normal para mim. Só que durou meio segundo. Eu falei: 'Cara, eu te admiro muito. Eu sei que estou destruindo todas as possibilidades que eu tenho de ser sua amiga fazendo isso'. E ela falou: 'Não, eu adoraria ser sua amiga!'. E aí a gente trocou telefone", contou Bruna Marquezine.

Ainda no bate-papo, a brasileira revelou curiosidade dos bastidores do MET Gala e relembrou alguns detalhes de sua ida ao evento. Marquezine explicou que teve que ir sozinha ao evento, já que não podia levar um empresário e nem assistente.

Além disso, ela contou sobre a fila de artistas famosos para a hora das fotos e até o que é feito com a bolsa e o celular dos famosos. "As coisas mais engraçadas são: ninguém entra com assistente, empresário, agente. É você e o seu carisma. Não tem ninguém para você falar: ‘Você viu quem passou aqui do nosso lado?’. Não tem", disse ela.

"É você e uma pessoa muito mais famosa que você. E outra pessoa mais famosa que aquela pessoa famosa. Uma fila e todo mundo aqui numa fila, assim, ó: Tudo bem, querida? Que linda! E eu fingindo costume. Eu fui com a Uma Thurman, que tirou uma selfie nossa no celular dela. Ela me mandou [a foto], boba! Por Instagram, ela me deu um oi, e ela postou", completou.

Vestido de Bruna Marquezine no MET Gala

A atriz Bruna Marquezine brilhou durante sua participação no Met Gala 2024, em Nova York, nesta semana, com um vestido branco sofisticado. O look dela foi feito pela estilista Tory Burch, que mostrou um vídeo de como foi a confecção do modelito.

Em seu perfil no Instagram, Burch compartilhou um vídeo com detalhes do tecido sendo cortado, as primeiras provas com Bruna e o resultado final. "Bruna e eu nos concentramos em trazer um senso de modernidade às técnicas históricas. Começamos com um espartilho moldado à mão e uma saia de aro de múltiplas camadas em malha, com camadas de organza transparente para destacar sua construção. Flores de seda cortadas à mão estão espalhadas na bainha, tingidas em um gradiente de marfim, verde claro e ferrugem; imaginamos flores do passado, preservadas, lindamente envelhecidas e não muito preciosas", disse ela sobre os detalhes do look.

Por sua vez, Bruna compartilhou uma selfie que fez ao provar a parte de cima do vestido e também o desenho de como ficaria o look; confira as publicações!