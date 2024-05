Estilista do vestido de Bruna Marquezine no Met Gala revela bastidores de como foi feito

Veja vídeo de como foi a confecção do vestido deslumbrante que Bruna Marquezine usou no Met Gala 2024

A atriz Bruna Marquezine brilhou durante sua participação no Met Gala 2024, em Nova York, nesta semana, com um vestido branco sofisticado. O look dela foi feito pela estilista Tory Burch, que mostrou um vídeo de como foi a confecção do modelito.

Em seu perfil no Instagram, Burch compartilhou um vídeo com detalhes do tecido sendo cortado, as primeiras provas com Bruna e o resultado final. "Bruna e eu nos concentramos em trazer um senso de modernidade às técnicas históricas. Começamos com um espartilho moldado à mão e uma saia de aro de múltiplas camadas em malha, com camadas de organza transparente para destacar sua construção. Flores de seda cortadas à mão estão espalhadas na bainha, tingidas em um gradiente de marfim, verde claro e ferrugem; imaginamos flores do passado, preservadas, lindamente envelhecidas e não muito preciosas", disse ela sobre os detalhes do look.

Por sua vez, Bruna compartilhou uma selfie que fez ao provar a parte de cima do vestido e também o desenho de como ficaria o look.

Preço das joias de Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine fez a sua estreia no Met Gala 2024 nesta segunda-feira, 6, com um visual impecável. Além do vestido branco estiloso e volumoso, ela usou joias milionárias e de luxo.

Bruna escolheu joias da grife Tiffany & Co. Para o evento internacional. No total, as joias somaram o valor de R$ 3.091.260.

A estrela surgiu com brincos em platina com diamantes. A joia foi feita com 14 diamantes em forma de pera, mais de 6 quilates no total; dois diamantes ovais, com mais de 2 quilates no total; e quatro diamantes marquise, com mais de 1 quilate no total. Além disso, ela surgiu com um anel de platina com diamante de mais de 5 quilates.

A musa chegou ao evento usando um vestido longo branco estiloso. O look contou com saia volumosa e com aplicações de flores para entrar no clima de jardim do tema da festa. Além disso, o modelito contou com decote generoso e destacou as curvas da beldade.

Vale lembrar que Bruna Marquezine deu o pontapé inicial em sua carreira internacional ao estrelar um filme da DC Comics em 2023, o Besouro Azul. Desde então, ela frequenta eventos e tapetes vermelhos no exterior com frequência.