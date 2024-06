Quem é a atriz que vai interpretar a Moana no live action; descubra

Conheça Catherine Laga‘aia a jovem atriz que será a nova protagonista do live-action de 'Moana'; o filme tem previsão de estreia para 2026

O live-action de “Moana” acaba de ganhar o nome de sua protagonista! Catherine Laga’aia foi a atriz escolhida para interpretar a personagem titular do longa da Disney. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 12. Ela foi confirmada no papel do longa que está em fase de pré-produção.

“Apresentando Catherine Laga’aia como a Moana no live-action, juntando-se a Dwayne Johnson como Maui, John Tui como Chefe Tui, Frankie Adams como Sina e Rena Owen como Gramma Tala. A nova reimaginação começará a ser produzida neste verão”, anunciou o estúdio. Catherine Laga‘aia substituiu a atriz Auli'i Cravalho, que precisou deixar a produção.

Introducing Catherine Laga’aia as the live-action Moana, joining Dwayne Johnson as Maui, John Tui as Chief Tui, Frankie Adams as Sina, and Rena Owen as Gramma Tala. The new reimagining starts production this Summer. pic.twitter.com/UlyuWfTGF8 — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) June 12, 2024

O longa será dirigido por Thomas Kail e a expectativa é que o lançamento ocorra em 2026. O longa tem vários nomes já definidos: Dwayne Johnson, será Maui, John Tui, de Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw, será o pai de Moana, Chefe Tui; Frankie Adams, de Máquinas Mortais, será a mãe da protagonista, Sina; e Rena Owen, de Siren: A Lenda das Sereias, será a Vovó Tala.

Vale lembrar que ainda neste ano será lançado “Moana 2”, sequência da animação. Mas afinal quem é Catherine Laga’aia? Aos 17 anos, ela vive em Sydney, Austrália, e tem origem nos povos originários do país. "Estou realmente animada para abraçar o personagem porque Moana é um dos meus favoritos", afirmou ela para a revista People.

Ainda de acordo com as primeiras informações, seu avô é da ilha de Savai‘i, em Samoa, e seu avô é de um vilarejo do arquipélago, Leulumoega Tuai. De acordo com o IMDB, é apenas seu segundo trabalho como atriz, sendo sua estreia como protagonista.

“Meu avô vem de Fa'aala, Palauli, em Savai'i. E minha avó é de Leulumoega Tuai, na ilha principal de 'Upolu, em Samoa. Sinto-me honrada por ter a oportunidade de celebrar Samoa e todos os povos das ilhas do Pacífico e de representar jovens que se parecem comigo”, disse.