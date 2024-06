Bruna Marquezine posa com buquê de flores gigante no Dia dos Namorados

De quem será? Bruna Marquezine mostra buquê de flores que ganhou em data especial em meio aos rumores de affair com João Guilherme

Em meio aos rumores de um possível affair com João Guilherme, Bruna Marquezine surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma foto com um buquê de flores gigante que ganhou em uma data muito especial, o Dia dos Namorados. Sem revelar o destinatário do presente, ela levantou ainda mais suspeitas sobre o romance.

Através dos stories do Instagram, Bruna apareceu posando na porta de casa com um sorrisão de orelha a orelha, segurando seu presente: um buquê de rosas vermelhas bem grandão. Inclusive, foi possível notar que o admirador secreto caprichou na quantidade para o arranjo, e os braços da atriz aparecem repletos de flores.

Marquezine dispensou a legenda para a publicação, mas acrescentou uma canção com uma letra pra lá de romântica: “Hoje à noite, o brilho do amor está nos seus olhos. Mas você irá me amar amanhã?”, diz o trecho da música ‘Will you love me tomorrow’, do grupo, The Shirelles, eleita para embalar o registro especial da estrela.

Bruna Marquezine ganha buquê em data especial - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que João Guilherme também fez uma publicação misteriosa em suas redes sociais no dia dos apaixonados. Em seu perfil oficial do Instagram, João Gui compartilhou um ensaio de fotos, onde aparece levando um buquê de flores em uma bolsa. Na legenda, ele escreveu "Hopelessly devoted to you", música de Olivia Newton-John no filme Grease.

Acontece que Marquezine ficou encantada com os registros e deixou um comentário para o suposto affair. Sem manter a habitual discrição, a atriz elogiou o filho de Leonardo: “Lindo”, ela escreveu com um emoji apaixonado e chamou atenção dos seguidores com a mensagem, já que costuma manter sua vida amorosa longe dos holofotes.

Bruna Marquezine revela elogio que recebeu de ator famoso:

Fica esperto, João Guilherme! Bruna Marquezine e Sasha Meneghel marcaram presença no ‘Famosos Conselhos’, podcast comandado por Mica Rocha. Durante o bate-papo, a atriz brasileira compartilhou uma interação especial e revelou que recebeu um baita elogio de um ator famoso em sua participação no Met Gala: Chris Hemsworth.

Conhecido por interpretar ‘Thor’, de ‘Vingadores’, e ‘Dementus’ de ‘Furiosa’, Hemsworth foi super simpático e elogiou a roupa da artista brasileira, que estava nervosa em participar do evento internacional. Além de revelar que recebeu o elogio do ator, ela contou que passou por um perrengue por conta do modelito durante o baile de gala; saiba mais!