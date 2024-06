Bruna Marquezine se encanta com João Guilherme e elogia sua foto

Em meio de boatos de romance, Bruna Marquezine se encanta com João Guilherme e deixa comentário elogiando sua foto neste Dia dos Namorados; veja!

Após o surgimento de boatos de um romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme, parece que a atriz está bem confortável em demonstrar afeto em público para seu suposto affair. Nesta quarta-feira, 12, em pleno Dia dos Namorados, a artista deixou comentário curioso em publicação do filho de Leonardo.

Em seu perfil oficial do Instagram, João Gui compartilhou um ensaio de fotos, onde aparece levando um buquê de flores em uma bolsa. Na legenda, ele escreveu "Hopelessly devoted to you", música de Olivia Newton-John no filme Grease, em celebração dessa data romântica.

E é claro que os cliques encantaram Bruna Marquezine! Assim como outros seguidores do ator, a estrela de Besouro Azul fez questão de elogiar o gato nos comentários. "Lindo", comentou a famosa, que ainda adicionou um emoji de carinha apaixonada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por J҉ (@joaoguilherme)

Os rumores de relacionamento entre Marquezine e João Guilherme se iniciaram em 2023, mas somente tomaram força este ano, quando eles passaram a serem vistos juntos em diversos eventos. Recentemente, o ator ainda confirmou que estava apaixonado, mas não confirmou o romance com a atriz.

Bruna Marquezine e João Guilherme chegam juntos em evento de Sasha Meneghel

A atriz Bruna Marquezine roubou a cena ao chegar com look ousado para o evento de lançamento da nova marca da amiga, a modelo Sasha Meneghel, em São Paulo. Porém, um detalhe chamou a atenção: ela chegou ao local ao mesmo tempo que o ator João Guilherme.

Bruna e João são apontados como um suposto novo casal do mundo das celebridades, mas não se pronunciaram sobre o assunto até o momento. Os paparazzi de plantão flagraram os dois chegando juntos ao local. Enquanto ela descia de um carro, ele foi visto de costas enquanto cumprimentava um amigo.

Porém, durante o evento, Bruna entrou primeiro e tirou fotos sozinha na entrada do local. Logo depois, João também posou sozinho. Os rumores envolvendo o suposto affair entre os dois já circulam pela internet há algumas semanas, já que são vistos juntos com frequência. Porém, eles ainda não confirmaram e nem negaram o possível envolvimento.

