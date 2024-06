Bruna Marquezine revela elogio que ganhou de ator famoso no Met Gala: ‘Preferido’

Fica esperto, João Guilherme! Bruna Marquezine revela interação e elogio especial de grande ator de Hollywood no Met Gala; confira detalhes!

Na última quarta-feira, 12, Bruna Marquezine e Sasha Meneghel marcaram presença no ‘Famosos Conselhos’, podcast comandado por Mica Rocha. Durante o bate-papo, a atriz brasileira compartilhou uma interação especial e revelou que recebeu um baita elogio de um ator famoso em sua participação no Met Gala: Chris Hemsworth.

Conhecido por interpretar ‘Thor’, do universo de ‘Vingadores’, e ‘Dementus’ de ‘Furiosa’, Hemsworth foi super simpático e elogiou a roupa da artista brasileira, que estava nervosa em participar do evento internacional: “Ele era o mais simpático, começou a puxar assunto. ‘Que vestido legal, o mais original até agora, o seu é o meu preferido’", ela detalhou a conversa.

Ainda durante sua participação, Marquezine explicou que passou um perrengue por conta do vestido, que estava muito apertado e acabou atrapalhando sua respiração: “Não dava para respirar. Eu mandei apertar tudo que dava, tudo que tinha”, ela falou sobre o modelito, que foi personalizado para ela por uma grife e rendeu elogios do ator famoso.

Nas redes sociais, a interação chamou atenção dos fãs, que já iniciaram uma torcida por uma aproximação. Vale lembrar, no entanto, que Hemsworth é casado com a também atriz Elsa Pataky, com quem tem três herdeiros, India Rose e os gêmeos Sasha e Tristan. Enquanto isso, Bruna vive um romance com o ator João Guilherme.

É válido lembrar que os rumores de relacionamento entre Marquezine e João Guilherme se iniciaram em 2023, mas somente tomaram força este ano, quando eles passaram a serem vistos juntos em clima de romance em diversos eventos. Recentemente, o ator ainda confirmou que estava apaixonado, mas não confirmou o romance com a atriz.

Bruna Marquezine se encanta com João Guilherme:

Após o surgimento de boatos de um romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme, parece que a atriz está bem confortável em demonstrar afeto em público para seu suposto affair. Nesta quarta-feira, 12, em pleno Dia dos Namorados, a artista deixou um comentário curioso na publicação do filho do cantor sertanejo Leonardo.

Em seu perfil oficial do Instagram, João Gui compartilhou um ensaio de fotos, onde aparece levando um buquê de flores em uma bolsa. Na legenda, ele escreveu "Hopelessly devoted to you", música de Olivia Newton-John no filme Grease, em celebração dessa data romântica. Bruna ficou encantada e deixou um comentário para o suposto affair; confira!