Neymar presta homenagens à Messi após argentino deixar o PSG

Craque da Seleção Argentina, Lionel Messi teria recebido oferta de mundo árabe com salário astronômico

Neste domingo, 4, o jogador de futebol brasileiro Neymar Jr. usou suas redes sociais para prestar suas homenagens ao craque da Seleção Argentina e ídolo do esporte, Lionel Messi, que ao final da temporada europeia, deve se separar de seu grande amigo e deixar o clube francês do Paris Saint-Germain.

“Irmão... [As coisas] não saíram como pensávamos, mas tentamos de tudo. Foi um prazer dividir 2 anos com você. Muita sorte nessa nova etapa e que seja feliz. Te amo”, escreveu o camisa 10 da Seleção Brasileira, em espanhol, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Para ilustrar a postagem, o jogador de futebol compartilhou dois cliques ao lado do argentino. Em um deles, em preto e branco, Neymar aparece abraçando Messi, enquanto no outro, os dois sorriem e posam para a câmera. Ambos foram tirados no vestiário do clube francês.

Lionel Messi já havia informado há alguns dias que não pretendia continuar no Paris Saint-Germain, porém, não informou qual será seu destino no futebol. Com 35 anos de idade, o mais recente campeão do mundo não pensa em se aposentar. Alguns clubes são dados como possível destino, como Manchester City, ou até mesmo voltar para sua terra natal e atuar pelo Newell’s Old Boys, time que o revelou.

Mas, alguns boatos que rolam pelo mundo da bola afirmam que o argentino recebeu uma proposta para lá de absurda do Al Hilal, clube da Arábia Saudita, rival do clube de Cristiano Ronaldo. Os árabes teriam oferecido um salário de R$ 177,5 milhões por mês. Qual será o destino de um dos melhores jogadores que o futebol já viu?

Neymar é vaiado na frente de sua casa por torcedores do PSG

Neymar também é outro que pode estar deixando o clube francês após o final da temporada. Mesmo sem demonstrar que quer sair, já dizendo outras vezes que pensa em se aposentar no PSG, o craque foi vaiado pelos torcedores franceses, que têm frequentemente criticado o jogador. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores xingando Messi e pedindo a saída de Neymar, em um clima de insatisfação com o desempenho do time. Um grupo chegou a protestar na frente da casa do atleta, exigindo a saída do jogador do clube. No entanto, apesar da pressão, o brasileiro deve permanecer no time, já que tem contrato válido até o final de 2027.