Adriane Galisteu sobre Parada do Orgulho LGBT+: 'Com amor que a gente vai vencer'

Em entrevista à CARAS Brasil, Adriane Galisteu fala sobre sua participação na 28ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ e apoio à comunidade

A 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo começou no início da tarde deste domingo, 2, na Avenida Paulista. Adriane Galisteu (51) foi uma das celebridades que marcou presença no evento junto com seu marido Alexandre Iodice (53) e do filho Vittorio Iodice (13). Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora declara seu apoio à comunidade LGBTQIAPN+: "Com amor que a gente vai vencer".

Com essa afirmação, Adriane Galisteu avalia que aconteceram avanços com relação aos direitos da comunidade LGBTQIAPN+ nos últimos anos, mas acredita que a luta pela igualdade ainda tem um longo caminho pela frente.

"Eu acho que se a gente olhar para trás, as conquistas foram enormes, mas a gente não está nem na metade do caminho, falta muita coisa pela frente, mas o que a gente não deve fazer é desistir, abandonar, se entristecer, perder a força, isso não combina. A gente tem que continuar lutando com calma e com amor, porque é com amor que a gente vai vencer!", comenta.

Durante sua participação na Parada do Orgulho, ela apostou em um look colorido e uma peruca diferentona. Adriane Galisteu celebrou seu retorno ao evento com seu esposo e filho: "Eu amei estar de volta na Parada, a última vez que eu estive por aqui foi em 2022 com o Vittorio, trouxe ele para ver pela primeira vez. Para mim é uma honra poder participar, estar junto dos meus amigos, rever amigos que eu não vejo há muito tempo, trazer o Vittorio e meu marido para perto", declara.

'ALIADA DESDE A VIDA TODA'

Durante a conversa, Adriane Galisteu reforça que, apesar da festividade, a Parada do Orgulho LGBT+ também é um momento de luta por direitos, o evento carrega uma mensagem sobre direitos para comunidade.

"Além da comemoração, da festa ser colorida, de ser um grande momento de celebrar o amor, a gente tem um recado importante por trás disso que carrega uma responsabilidade e seriedade gigantesca. Então, fazer parte disso para mim é motivo de honra e orgulho!", afirma Adriane Galisteu.

Durante a conversa, a apresentadora relembra que foi coroada com o título de 'Rainha dos gays' no ano de 1997, devido todo seu apoio à comunidade LGBTQIAPN+: "Eu fui coroada a rainha dos gays em uma boate que era muito famosa na época chamada 'Nostro Mundo'. Eu sou aliada desde a vida toda, desde que nasci, e para mim é uma honra poder participar [do evento]".

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL: