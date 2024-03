Esposa de Arlindo Cruz desabafa: ‘7 anos que ouvi a voz dele'

Esposa do cantor Arlindo Cruz, Babi Cruz relembra os 7 anos do dia em que ele sofreu um AVC e a vida da família mudou totalmente

Esposa do sambista Arlindo Cruz, Babi Cruz fez um desabafo nas redes sociais ao relembrar os 7 anos do dia em que ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e viu sua vida mudar. Em um vídeo nas redes sociais, ela comentou sobre a última vez em que ouviu a voz dele e o viu sorrir. Isso porque ele vive com dificuldades motoras desde que sofreu o AVC.

"Ô, minha gente, 17 de março, é aquele dia que eu gostaria de dormir, dormir, dormir, esquecer que esse dia existe. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembro que eu tenho que acordar e encarar de frente a realidade. Não tem como fugir não, tem como mudar", disse ela.

E completou: "Hoje faz exatos 7 anos que eu ouvi a voz, que eu conversei com Arlindo pela última vez, que eu vi um sorriso pela última vez, que eu estava encarando a vida com o olhar cheio de esperança, de prosperidade e, ao piscar, quando eu abri o olho, o meu mundo desmoronou, o meu castelo, desmanchou".

Na legenda, Babi elogiou o marido. "Desde 1986 quando nossas vidas se juntaram pra caminharmos juntos, todos os dias formam de aprendizados e ensinamentos. Obrigado por você ser o GRANDE HERÓI DA MINHA VIDA. O ser Humano mais precioso do mundo. Um encantro em forma de gente. Uma verdadeira ENTIDADE com nome ARLINDO CRUZ. Obrigado por você existir e ter me escolhido pra viver ao seu lado por toda vida. Não tem como medir o tamanho da FALTA que você me faz. ..."Com você eu vivi o mais liiindooo sonho de amor... meu universo desabou"...Vivaaaa a lição de vida que você nos dá todos os dias. A su luz, sua força, sua superação, a sua garra e vontade de viver , só vem de encontro aos mistérios da vida. Muito além de um amor carnal de simples mortais é Um AMOR DE ALMAS, que vai muito além de uma existência", comentou.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

Em 2017, o cantor Arlindo Cruz sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e ficou com sequelas. Ele se sentiu mal em sua casa pouco antes de uma viagem e foi levado para o hospital. Ele foi medicado e passou por exames, que diagnosticaram o AVC hemorrágico. Ele passou por cerca de 17 cirurgias e ficou um longo período no hospital. Hoje em dia, o artista segue com o tratamento em sua casa e perto de sua família.

A família costuma mostrá-lo em fotos e vídeos nas redes sociais com frequência para atualizar os fãs sobre o estado de saúde dele.