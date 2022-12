O que aconteceu com Arlindo Cruz? Estado de sambista é delicado; entenda

Cantor Arlindo Cruz sofreu AVC em 2017 e deste então convive com duras sequelas

Um dos ícones do samba brasileiro, o cantor Arlindo Cruz (64) tem vivido nos últimos anos em um estado delicado após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral). O caso aconteceu em 2017, mas as sequelas permanecem. Desde então o sambista já chegou a passar por 17 cirurgias.

Atualmente Arlindo segue o tratamento em casa, onde conta com ajuda de uma equipe médica e de seus familiares. Apesar de não falar e nem mesmo andar, o cantor consegue esboçar reações quando ouve música e assiste seus filmes preferidos .

A situação do cantor constantenmente é divulgada por sua família nas redes sociais, como forma de atualizar os fãs. No início da semana, Babi Cruz (61), esposa de Arlindo, deu uma entrevista reveladora no Brito Podcast, na qual ela falou sobre a vida do cantor antes do acidente.

No bate-papo, a empresária abriu a intimidade e afirmou que o marido não costumava cuidar muito bem da saúde. Além disso, ela afirmou que Arlindo Cruz era usuário de drogas: “Ele tinha uma vida desregrada. De comer muito, de beber, de não ter hora, de drogas" .

"A gente fala de tudo, aqui não tem criança. Só não pode falar que ele era mau-caráter, que ele era filho da puta, mas que ele era um cara bon vivant, sim. E quem não? [...] A droga chegou muito cedo na vida do Arlindo, na escola. Cuidado vocês que estão me ouvindo, prestem atenção com seus filhos na escola, que a droga não está no samba, não. A droga está nas melhores escolas", declarou.

Mas apesar do desabafo, Babi garantiu que o AVC do marido não foi causado por drogas e aproveitou para fazer um alerta. “Não tem AVC só quem usa droga não. AVC só não dá no poste e no pneu, mas em qualquer um de nós, dá. O Arlindo caiu dentro da banheira, no segundo andar, com 140 kg, no bagulho do blindex ”, disse.

UM FIO DE ESPERANÇA