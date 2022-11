Arlindo Cruz tem melhora significativa com tratamento à base de óleo de cannabis

Se recuperando de um AVC em 2017, Arlindo Cruz está fazendo tratamento com óleo de cannabis, e a esposa celebra avanço

A esposa do cantor Arlindo Cruz (64), Babi Cruz usou as redes sociais na terça-feira, 08, para celebrar avanço do marido!

Se recuperando de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu em março de 2017, o compositor segue com o tratamento. Babi revelou que o artista teve uma melhora significativa no tratamento após começar a usar óleo de cannabis, a famosa maconha.

No perfil oficial do sambista, Babi Cruz mostrou Arlindo tomando sol no quintal de casa ouvindo música. "Arlindão está aqui ouvindo Luiz Melodia e Emílio Santiago. Olha a mão no queixo, pensando...", disse.

Ao legendar o registro, a esposa do cantor ressaltou a melhora dele com o novo tratamento à base de cannabis.

"Esse é o resultado do novo tratamento do Arlindão. Tratamento à base de óleo de cannabis, que já vem mostrando resultados significativos em aspectos físicos e cognitivos. Esse é só o início, poeta. Estamos muito esperançosos. Nosso agradecimento especial a Rubene Campos [médico ortopedista], a Dra. Luciana Carraro (não conseguimos marcar) e ao Pablo Franco, que estão acompanhando Arlindo nessa nova etapa. Além de toda equipe de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que cuidam diariamente com todo amor e carinho. Essa vitória é nossa", disse a esposa de Arlindo.

Nos comentários, os fãs também comemoraram a conquista.

Confira a publicação sobre o tratamento de Arlindo Cruz com óleo de cannabis:

Filho de Arlindo Cruz conta sobre tratamento do pai

Arlindinho (30), filho do sambista Arlindo Cruz, contou durante uma entrevista para o Bulldog Show, recentemente, sobre o estado de saúde de seu pai. “Ele está lúcido, entende, não reage tanto, em tantas expressões, mas ele entende. A Império Serrano vai falar dele no ano que vem, aí quando ele soube que iria ser homenageado ele se emocionou, ele sorriu, ele tem o mínimo de interação”, contou Arlindinho.

O filho do grande músico também revelou que o gasto mensal em plano de saúde seria de R$11.900. “Está para sair um procedimento que desentope as veias do cérebro, ele entupiu oito veias, e seis já estão recuperadas, faltam essas duas que podem ser que melhorem amanhã ou que ele fique nesse estado pra sempre, depende muito mais do organismo dele. Mas agora com essa cirurgia a gente vai viabilizar, vai dar um jeito para que ele possa fazer assim que ela chegar no Brasil”, contou.

