Filho de Arlindo Cruz conta sobre o tratamento do pai

Arlindinho fala sobre o estado de saúde de Arlindo Cruz, que sofreu AVC em 2017

Arlindinho (30), filho do sambista Arlindo Cruz (64), contou durante uma entrevista para o Bulldog Show, nesta terça-feira, 4, sobre o estado de saúde de seu pai. Se recuperando de um AVC que sofreu em março de 2017, o compositor segue com o tratamento.

“Ele está lúcido, entende, não reage tanto, em tantas expressões, mas ele entende, a Império Serrano vai falar dele no ano que vem, aí quando ele soube que iria ser homenageado ele se emocionou, ele sorriu, ele tem o mínimo de interação”, contou Arlindinho.

O filho do grande músico também revelou que o gasto mensal em plano de saúde seria de R$11.900. “Está para sair um procedimento que desentope as veias do cérebro, ele entupiu oito veias, e seis já estão recuperadas, faltam essas duas que podem ser que melhorem amanhã ou que ele fique nesse estado pra sempre, depende muito mais do organismo dele. Mas agora com essa cirurgia a gente vai viabilizar, vai dar um jeito para que ele possa fazer assim que ela chegar no Brasil”, contou.

Arlindo Cruz completa 64 anos e ganha declaração de Zeca Pagodinho

Em seu perfil no Instagram, Zeca Pagodinho publicou um vídeo com Arlindo Cruz, no qual aparecem juntos cantando a música Meu Poeta, composta por Arlindo, e se declarou para o amigo ao celebrar o aniversário de 64 anos de idade do sambista.

"Um dos maiores poetas do samba, @arlindocruzobem faz aniversário hoje! É dia de celebrar sua obra e a linda amizade entre ele e Zeca Pagodinho! Que Arlindo receba as melhores vibrações de amor e saúde!", escreveu a equipe de Zeca Pagodinho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)

Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, contou que ele foi internado no Rio de Janeiro para fazer um procedimento no pulmão e aproveitou para ajustar uma válvula no cérebro. "Estou passando aqui para dar um esclarecimento porque as pessoas estão preocupadas com notícias distorcidas que estão saindo por aí. Venho comunicar que o Arlindo está internado sim, ele fez uma broncoscopia por excesso de secreção no pulmão, mas ele passa muito bem, reagiu perfeitamente, oxigenando bem, respirando sozinho, pressão e batimentos cardíacos ótimos, não tem Covid", disse ela.