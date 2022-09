Arlindo Cruz completa 64 anos e ganha declaração de Zeca Pagodinho: ''Um dos maiores poetas do samba''

Cantor Arlindo Cruz recebe homenagem do amigo Zeca Pagodinho em seu aniversário de 64 anos

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 12h26 - Atualizado às 12h56

O cantor Arlindo Cruz está completando mais um ano de vida nesta quarta-feira, 14, e Zeca Pagodinho (63) fez questão de parabenizar o amigo nas redes sociais!

Em seu perfil no Instagram, Zeca compartilhou um vídeo em que os dois aparecem cantando a música Meu Poeta, de Arlindo, e se declarou ao celebrar o aniversário de 64 anos de idade do sambista, que participou do grupo Fundo de Quintal.

"Um dos maiores poetas do samba, @arlindocruzobem faz aniversário hoje! É dia de celebrar sua obra e a linda amizade entre ele e Zeca Pagodinho! Que Arlindo receba as melhores vibrações de amor e saúde!", escreveu a equipe de Zeca Pagodinho.

Em junho, a esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz, contou que ele foi internado no Rio de Janeiro para fazer um procedimento no pulmão e também já ajustou uma válvula no cérebro. "Estou passando aqui para dar um esclarecimento porque as pessoas estão preocupadas com notícias distorcidas que estão saindo por aí. Venho comunicar que o Arlindo está internado sim, ele fez uma broncoscopia por excesso de secreção no pulmão, mas ele passa muito bem, reagiu perfeitamente, oxigenando bem, respirando sozinho, pressão e batimentos cardíacos ótimos, não tem Covid", disse ela.

Vale lembrar que em março de 2017, Arlindo sofreu um AVC (acidente vascular cerebral). O estado de saúde do músico é grave, porém estável. Três anos após o ocorrido, o compositor voltou a falar algumas palavras.

Arlindo Cruz recebe homenagem do amigo Zeca Pagodinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)

Bella Campos, de 'Pantanal', tieta Zeca Pagodinho

Um encontro de milhões! A atriz Bella Campos (24), que vive a Muda em Pantanal (TV Globo), registrou um encontro especial na manhã de terça-feira, 13. A artista, que provou ser uma grande fã, posou para uma foto com ninguém menos que o cantor Zeca Pagodinho na entrada de estúdio no Rio de Janeiro.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!