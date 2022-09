Bella Campos, de 'Pantanal', tieta Zeca Pagodinho e brinca: ''Bom dia''

Atriz Bella Campos, a Muda de 'Pantanal', tieta o cantor Zeca Pagodinho nos bastidores

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 14h22

Um encontro de milhões! A atriz Bella Campos (24), responsável por viver a Muda em Pantanal (TV Globo), registrou um encontro especial na manhã desta terça-feira, 13, em suas redes sociais.

A artista, que provou ser uma grande fã, posou para uma foto com ninguém menos que o cantor Zeca Pagodinho (63) na entrada de um estúdio no Rio de Janeiro.

No registro, compartilhado no Instagram Stories, mostra o sambista abraçando a brasileira que está com um lindo sorriso: "Bom dia", escreveu ela na legenda da postagem.

Bella Campos, a Muda de 'Pantanal', tieta o cantor Zeca Pagodinho:

Bella Campos revela que não segurou as lágrimas ao ler os capítulos finais do remake da novela Pantanal:

Ainda nas últimas semanas, a atriz revelou que não conseguiu segurar o choro ao ler os últimos capítulos de Pantanal (TV Globo). A equipe já está gravando a reta final da história, que chegará ao fim em outubro. Assim, ela apareceu nos stories do Instagram com a expressão emocionada e contou a sua reação.

“Eu pago de durona e, até hoje, eu ainda não tinha chorado lendo os capítulos finais. Mas hoje eu vou gravar um final de ciclo lindo que eu já estou emocionada antes de começar. Tá acabando”, disse ela.