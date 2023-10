Patrícia Ramos sofre prejuízo com suposto calote de ex-marido: ‘Não paga as contas’

Apresentadora a influenciadora Patrícia Ramos desabafa sobre dificuldades financeiras por conta de dívidas deixadas pelo ex-marido

A apresentadora Patrícia Ramos usou suas redes sociais na noite da última quarta-feira, 25, para dividir uma situação delicada com seus seguidores. A comandante do quadro ‘Rede BBB’ no reality show da Globo, revelou que enfrenta um prejuízo financeiro depois de sofrer um suposto calote de seu ex-marido, Diogo Vitorio.

Através de seu perfil no X, o antigo Twitter, Patrícia expôs a situação através de um conselho: “Amigas dica de ouro pra vocês. Não façam conta no nome de vcs pra namorado ou marido, porque se vocês terminarem e ele não pagar as contas é o teu score que vai ficar baixo e não o dele. Boa noite espero ter ajudado”, ela desabafou sobre a falta de compromisso do ex-parceiro.

Apesar de não mencionar o nome do ex-marido, a apresentadora respondeu um comentário de um seguidor que citou o empresário: “Qual foi, Patrícia? O Diogo não pagou o que tinha que pagar, né? Que isso, maior vacilão!”, disse uma admiradora indignada. Patrícia reagiu: “Pô, meu score está baixinho”, ela confirmou a identidade.

Na sequência, Patrícia também compartilhou um comentário feito pela influenciadora digital Nath Finanças em sua postagem: “Ex-caloteiro é complicado, Paty, avisa!”, disse a mensagem publicada no perfil da apresentadora, que lamentou o golpe financeiro e desabafou sobre a baixa pontuação em seu histórico de crédito.

Vale lembrar que Patrícia colocou um ponto final em seu casamento de cinco anos com Diogo em maio deste ano. No Instagram, os dois publicaram uma foto juntos: "Em respeito aos amigos, fãs e familiares, anunciamos o fim da relação conjugal, marcada por muita cumplicidade, alegria e momentos incríveis. Nem todos os finais são tristes”, anunciaram.

Pouco tempo depois, a apresentadora usou as redes sociais para desabafar sobre a separação: “Por mais que tenha sido uma decisão muito bem pensada, quando acontece, é sempre um baque, né? E a vida é assim. Eu sou igual a vocês. Às vezes eu estou ótima, às vezes eu não estou. E eu gosto de compartilhar os meus momentos bons aqui com vocês, porque, afinal, rede social é isso", disse.

Após a separação, Patrícia Ramos deixou a casa onde morava com o ex-marido e abriu as portas de seu apartamento luxuosos no Rio de Janeiro. A carioca de 23 anos impressionou ao exibir detalhes da decoração do imóvel durante um tour comandado pelo influenciador Lucas Rangel, no videocast ‘Poddelas’.

A influenciadora revelou que cuidou de toda a decoração do zero e que está gostando de morar em um apartamento: “Principalmente agora que estou sozinha, é linear, sabe? Morava em uma casa de três andares”, completou a apresentadora, que trouxe os móveis da antiga casa: “Era uma casa imensa, tudo o que tinha lá, eu trouxe para cá, não deixei nada, até a árvore do jardim”, ela relatou.