Patrícia Ramos desabafa sobre fim do casamento de cinco anos: "Sempre um baque"

Apresentadora Patrícia Ramos explicou porque deu uma sumida das redes sociais após término do casamento

A apresentadora Patrícia Ramos tirou um tempo para bater um papo sobre o recente anúncio do término de seu casamento de cinco anos com Diogo Vitorio.

Nos stories, ela explicou porque estava afastada das redes:“E aí, gente? Em respeito a todo mundo que está mandando inúmeras mensagens de carinho e de preocupação, eu estou aqui para tranquilizar vocês. Dizer que eu estou bem, na medida do possível. Eu só precisei de um tempinho para colocar minha cabeça em dia, organizar meus pensamentos“.

Ela explicou que acredita que o fim nunca é fácil, mesmo quando o término é uma decisão que não foi tomada de forma precipitada. “Por mais que tenha sido uma decisão muito bem pensada, quando acontece, é sempre um baque, né? E a vida é assim. Eu sou igual a vocês. Às vezes eu estou ótima, às vezes eu não estou. E eu gosto de compartilhar os meus momentos bons aqui com vocês, porque, afinal, rede social é isso, né, gente? Todo mundo sabe que a gente só compartilha o que a gente quer nas redes sociais. A gente só expõe a faceta da nossa vida que nós queremos que as pessoas conheçam, que nós queremos que as pessoas vejam“.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

O anúncio do término

No Instagram, os dois publicaram uma foto preta e branca juntos e escreveram: "Faz cinco anos que vocês acompanham a nossa rotina. Mas hoje, em respeito aos amigos, fãs e familiares, anunciamos o fim da relação conjugal, marcada por muita cumplicidade, alegria e momentos incríveis. Nem todos os finais são tristes, às vezes eles são necessários, não marcando o fim do amor, mas o início de novos ciclos",