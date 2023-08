Patrícia Ramos abre as portas de seu apartamento luxuoso: “Decorei tudo”

Apresentadora Patrícia Ramos impressiona ao exibir detalhes de seu apartamento chiquérrimo no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira, 21, a influenciadora digital e apresentadora do 'Rede BBB', na Globo, Patrícia Ramos abriu as portas de seu apartamento no Rio de Janeiro. A carioca de 23 anos impressionou ao exibir detalhes da decoração do imóvel durante um tour comandado pelo influenciador Lucas Rangel, no videocast ‘Poddelas’.

Assim que abriu as portas do apartamento para receber Lucas, Patrícia contou que idealizou toda a decoração: “Decorei tudo, ele estava no zero, não tinha nada", disse a apresentadora, que recentemente anunciou a separação do empresário Diogo Vitorio após cinco anos de relacionamento.

Patrícia também contou que está gostando de morar em apartamento: “Principalmente agora que estou sozinha, é linear, sabe? Morava em uma casa de três andares”, completou a apresentadora, que trouxe os móveis da antiga casa: “Era uma casa imensa, tudo o que tinha lá, eu trouxe para cá, não deixei nada, até a árvore do jardim”, ela relatou.

Durante o tour, Patrícia exibiu detalhes da sala de jantar decorada em tons de verde escuro, mas contou que pretende mudar a decoração em breve: “Tenho meus arquitetos, mas sou uma pessoa muito eclética e já estou enjoada do paisagismo”, disse a influenciadora, que também tem uma varanda no ambiente integrado.

"Coloquei uma cortina porque os meus vizinhos estavam me olhando passar de calcinha aqui”, Patrícia brincou enquanto exibia detalhes da varanda com vista para o condomínio de luxo. Na sequência, a apresentadora exibiu detalhes do banheiro, também decorado em tons de verde, além de um closet gigantesco com coleções de bolsas de grife e perfumes, e sua suíte.

Sala de estar de Patrícia Ramos - Reprodução/Youtube

Sala de estar de Patrícia Ramos - Reprodução/Youtube

Sala de jantar de Patrícia Ramos - Reprodução/Youtube

Varanda de Patrícia Ramos - Reprodução/Youtube

Quarto de Patrícia Ramos - Reprodução/Youtube

Closet de Patrícia Ramos - Reprodução/Youtube

Patrícia Ramos abre o coração sobre separação:

Patrícia Ramos foi uma das convidadas para a charmosa temporada de CARAS Inverno, no Hotel Ort, na cidade de Campos do Jordão. Durante sua estadia, a apresentadora aproveitou para dar uma pausa na rotina agitada e relaxar, além de abrir o coração sobre sua separação como um período de transformação.